Once Upon a Time... in Hollywood : cette lettre de Margot Robbie à Quentin Tarantino qui a tout changé

Convaincue de son talent après avoir vu un premier montage de "Moi, Tonya", Margot Robbie écrit une lettre à Quentin Tarantino pour lui faire part de son admiration. Un courrier déterminant pour le réalisateur, qui prépare alors "Once Upon a Time... in Hollywood".

Once Upon a Time... in Hollywood : le film "total" de Quentin Tarantino

Jusqu'à la sortie de Once Upon a Time... in Hollywood, il paraissait difficile de désigner le meilleur film de Quentin Tarantino. Mais en 2019, le long-métrage a changé la donne tant il synthétise l'entièreté du cinéma de son metteur en scène. De son amour pour le septième art à sa capacité à alterner entre les genres, en passant par son sens des dialogues, sa formidable direction d'acteurs, son talent pour filmer Los Angeles, son goût pour la reconstitution flamboyante et sa manière de refaire l'histoire... Once Upon a Time... in Hollywood est un chef-d'oeuvre "total".

Un long-métrage qui donne envie de rester aux côtés de ses trois personnages principaux, nuancés, parfois vulgaires, dangereux, irrévérencieux et salauds, mais toujours fascinants. Le spectateur est donc transporté à Los Angeles, en 1969. Acteur à la ramasse, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) enchaîne les rôles de méchants dans des feuilletons et n'a plus que pour véritable ami sa doublure cascade Cliff Booth (Brad Pitt), devenu son homme à tout faire étant donné que l'industrie l'a rejeté depuis qu'il est accusé du meurtre de sa femme.

Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures Entertainment

Dans la propriété voisine de celle de Dalton située sur Cielo Drive viennent d'emménager Roman Polanski (Rafal Zawierucha) et sa compagne Sharon Tate (Margot Robbie). Actrice prometteuse, cette dernière vient de tourner dans la comédie d'espionnage Matt Helm règle son comte et a tout pour devenir l'une des futures étoiles d'Hollywood.

La lettre d'admiration de Margot Robbie

Si Once Upon a Time... in Hollywood est le meilleur film de Quentin Tarantino (c'est lui qui le dit), c'est en partie grâce aux excellentes performances de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, marquées par de fabuleux moments d'improvisation. La comédienne a d'ailleurs pu prêter ses traits à Sharon Tate grâce à une lettre d'admiration envoyée au réalisateur. Après avoir découvert un premier montage de Moi, Tonya, l'actrice se sent enfin convaincue de son talent. Consciente que le cinéaste veut arrêter après son dixième long-métrage, elle décide de lui écrire pour ne pas passer à côté d'une éventuelle collaboration.

Sharon Tate (Margot Robbie) - Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures Entertainment

En août 2019, Quentin Tarantino interroge Margot Robbie pour Vogue Australia et revient sur ce fameux courrier, qu'il lit peu de temps après avoir terminé le script. La comédienne explique pendant leur entretien :

Je voulais écrire cette lettre depuis des années et des années. Parce que j'avais entendu dire que tu allais faire 10 films et je ne pouvais pas supporter de louper le coche ou ne jamais voir à quoi ressemblaient tes plateaux de tournage.

Un courrier déterminant

Le réalisateur affirme de son côté :

Tu y déclares que tu es fan de mon travail depuis longtemps - toi et toute ta famille - et tu dis : "Je veux juste que vous sachiez que s'il y a quelque chose que vous aimeriez pour me proposer, vous pouvez me le faire savoir". (...) C'était exactement ce que je voulais entendre.

Sharon Tate (Margot Robbie) - Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures Entertainment

Le cinéaste précise que s'il ne savait initialement pas à qui faire appel pour incarner Rick Dalton et Cliff Booth, il a toujours eu l'actrice en tête pour le rôle de Sharon Tate. Ce courrier l'a donc rassuré en plus de le flatter puisqu'au moment où il espère pouvoir contacter la comédienne, sa carrière explose et elle se retrouve propulsée au rang de star ultra demandée à Hollywood. Quelques jours après la réception de cette lettre, Quentin Tarantino et Margot Robbie échangent sur Once Upon a Time... in Hollywood. La suite est désormais culte.