Oppenheimer : Matt Damon a mis son couple en danger pour Christopher Nolan

Matt Damon a révélé qu'avant de dire oui à Christopher Nolan pour "Oppenheimer", il suivait une thérapie de couple et devait faire une pause dans sa carrière. Mais le réalisateur l'a amené à changer ses plans, au grand dam de son épouse.

Christopher Nolan retrouve ses acteurs fétiches pour Oppenheimer

Oppenheimer est le douzième long-métrage de Christopher Nolan. Et comme toujours, c'est un grand événement. Le cinéaste promet une œuvre unique pour raconter l'histoire de Julius Robert Oppenheimer, physicien impliqué dans la création de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, le réalisateur aurait carrément reproduit une explosion nucléaire sans CGI, pour un résultat qui aurait dévasté les premiers spectateurs.

Mais le film permet également à Christopher Nolan de diriger à nouveau Cillian Murphy, l'un des acteurs fétiches du réalisateur. Et si Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett ou encore Rami Malek collaborent pour la première fois avec lui, ce n'est pas le cas de Kenneth Branagh, Gary Oldman et Matt Damon, tous également au casting. Matt Damon justement, qu'on avait pu voir dans Interstellar (2014), n'a pas hésiter à accepter de jouer une fois de plus devant la caméra du cinéaste. Et ce, alors que son métier avait un impact négatif sur son couple.

Matt Damon en pleine thérapie de couple

L'acteur a en effet déclaré lors d'une discussion avec l'équipe du film organisée par EW qu'avant de recevoir l'appel de Christopher Nolan, il suivait une thérapie de couple avec sa femme Luciana Bozán. Il avait alors "négocié longuement" avec elle pour faire une pause dans son travail. Son épouse souhaitant visiblement qu'il passe plus de temps en famille. Mais Christopher Nolan est venu bouleverser ses plans.

Cela va sembler inventé, mais c'est vrai. J'avais - sans vouloir être trop personnel - négocié longuement avec ma femme pour faire un break. J'avais joué dans Interstellar, puis Christopher Nolan m'a mis de côté pendant quelques films, donc je n'étais pas dans sa rotation. Mais j'ai négocié en thérapie de couple - et c'est véridique - pour que la seule condition m'autorisant à sortir de cette pause, soit que Christopher Nolan m'appelle. Et ce, sans savoir s'il travaillait sur quoi que ce soit, car il ne vous le dit jamais. Il vous appelle juste à l'improviste. Et donc ce fut toute une histoire au sein de mon foyer...

Matt Damon - Oppenheimer ©Universal Pictures

Christopher Nolan a donc appelé, et Matt Damon a dit oui pour jouer dans Oppenheimer. Il y interprète le général Leslie Groves, à la tête du projet Manhattan (le nom de code du projet de recherche sur la bombe atomique). On ne peut qu'espérer pour l'acteur que sa décision n'ait pas trop impacté son couple. Mais étant donné sa manière de raconter cette anecdote, on peut supposer que sa femme ne lui en a pas trop tenu rigueur.

Oppenheimer est à découvrir dans les salles le 19 juillet 2023.