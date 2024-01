"C'était pas le meilleur timing" : ce problème gênant lors de la scène de sexe d'Oppenheimer

L'actrice Florence Pugh est revenue sur le tournage de la scène de sexe avec Cillian Murphy dans "Oppenheimer", et sur ce moment gênant après un problème technique avec la caméra.

Oppenheimer, un succès à tous les niveaux

Grand succès de l'été 2023, Oppenheimer est allé frôler les plus gros scores au box-office de son auteur avec plus de 950 millions de dollars de recettes dans le monde, tandis que The Dark Knight et The Dark Knight Rises ont légèrement dépassé le milliard. Un résultat improbable quand on voit le fond et la forme du film de Christopher Nolan : un biopic de trois heures sur l'homme à l'origine de la bombe atomique. Mais l'approche du cinéaste est bien particulière et loin du classicisme qu'on retrouve parfois dans des films de ce genre.

Florence Pugh et Cillian Murphy - Oppenheimer ©Universal Pictures

Christopher Nolan a donc réussi son pari et pourrait bien être très prochainement récompensé aux Oscars. Alors que la 96e cérémonie se rapproche (prévue le 11 mars 2024), un panel avec les stars d'Oppenheimer, Cillian Murphy, Emily Blunt et Florence Pugh, a été organisée. L'occasion pour cette dernière de revenir sur une scène particulière du long-métrage, qui avait fait parler à sa sortie. Il s'agit en effet de la scène de sexe entre Jean Tatlock et J. Robert Oppenheimer, qui avait fait scandale en Inde.

Un problème technique au pire des moments

Si Cillian Murphy s'était exprimé sur l'importance de cette séquence, Florence Pugh a donc cette fois partagé (via Deadline) une drôle d'anecdote sur son tournage. Alors que les deux interprètes étaient en train de jouer cette scène en étant entièrement nus, la caméra s'est cassée. Soit au pire des moments tant les scènes intimes peuvent être délicates à faire.

En plein milieu de notre scène de sexe, la caméra s'est cassé. Personne ne l'a su mais c'est arrivé. Notre caméra s'est cassée quand nous étions tous les deux nus, et ce n'était pas le meilleur timing.

La comédienne raconte qu'une pause assez gênante s'est imposée, puisqu'il n'y avait pas d'autre caméra de disponible à cet instant. Florence Pugh et Cillian Murphy ont alors dû patienter pendant les réparations. Ce qui n'empêche pas l'actrice de le prendre avec humour comme elle le raconte :

Il y a donc Cillian et moi dans cette pièce, avec une équipe restreinte, et nous nous tenons tous les deux (par les bras). Je me suis dit que c'était le bon moment pour apprendre. J'ai demandé : "Dites moi ce qui ne va pas avec cette caméra ?". Il faut savoir vivre ces moments. Et je suis là : "Qu'est-ce qui se passe avec l'obturateur les gars ?".

Finalement, Christopher Nolan lui a expliqué qu'il s'agissait d'un problème lié à la façon dont la lumière était captée par la caméra. Et malgré ce moment gênant, Florence Pugh s'est montrée ravie de cette expérience, affirmant que tout le monde se sentait "chanceux d'être là, à chaque seconde de la journée".