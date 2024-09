Peaky Blinders : un grand acteur rejoint le casting du film Netflix

Outre le retour de Cillian Murphy dans le rôle principal, le long-métrage "Peaky Blinders" pourra compter sur une très grosse distribution. Un nouvel acteur majeur vient d’ajouter son nom à la liste.

Tommy Shelby de retour dans le film Peaky Blinders

Si la série Peaky Blinders a pris fin en 2022, l’histoire de Tommy Shelby et de sa famille n’est pas terminée. Elle se poursuivra et trouvera sa conclusion dans un long-métrage, officialisé par Netflix en juin dernier et actuellement en préparation. Le créateur du show, Steven Knight, a écrit le scénario du film Peaky Blinders. Cillian Murphy reviendra également dans la peau de Tommy Shelby. Et l’acteur irlandais aura à ses côtés une distribution particulièrement prestigieuse, qui vient de s’enrichir d’un nouveau grand nom.

Un casting impressionnant

Deadline nous apprend que Tim Roth a rejoint le casting du film Peaky Blinders. L'acteur est connu pour ses rôles dans Reservoir Dogs, la série Lie to Me, ou encore pour être l'Abomination depuis L'Incroyable Hulk en 2008, et réapparu depuis dans le MCU. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quel personnage il jouera. En tout cas, il vient donner encore plus d’ampleur à une distribution qui était déjà impressionnante. Fin juillet, Rebecca Ferguson, qui s’est imposée ces dernières années comme l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération, a signé pour apparaître dans le film. Quelques semaines plus tard, l’une des stars montantes du cinéma a fait de même : Barry Keoghan. Là encore, le rôle des deux acteurs dans Peaky Blinders est tenu secret pour le moment.

Le titre du film dévoilé ?

Derrière la caméra, c’est Tom Harper qui dirigera l’impressionnant casting du film Peaky Blinders. Quant à l’intrigue du long-métrage, on sait assez peu de choses sur le sujet à l’heure actuelle. Toutefois, Steven Knight a révélé en avril 2022 qu’elle prendrait place pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu’elle serait basée sur une histoire vraie de cette période. Il y a peu, le journaliste Daniel Richtman a aussi partagé sur sa page Patreon une nouvelle information sur le titre du film. Selon lui, le long-métrage de Tom Harper s’intitulera The Immortal Man. On attend encore la confirmation officielle de cette information.

Peaky Blinders n’a pas encore de date de sortie. On peut espérer découvrir le film fin 2025, ou en 2026. Mais là encore, il faudra attendre une information officielle pour avoir une date précise. Netflix devrait communiquer sur le sujet dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.