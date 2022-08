Pinocchio : la marionnette prend vie dans le trailer du live action Disney

L'adaptation live du classique Disney "Pinocchio" signée Robert Zemeckis s'offre une nouvelle bande-annonce. Des images inédites davantage centrées sur la marionnette, qui devraient rappeler des souvenirs d'enfance.

Pinocchio : Robert Zemeckis retrouve Tom Hanks

En cette fin d'année 2022, deux grands cinéastes de l'imaginaire livreront chacun leur adaptation sur la marionnette créée par Carlo Collodi. Avec Pinocchio, Guillermo del Toro proposera sur Netflix en décembre une version plus sombre de l'histoire du pantin de bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon.

Un film d'animation en stop-motion coréalisé avec Mark Gustafson qui s'annonce sublime et ténébreux, et qui réunit Ewan McGregor, Gregory Mann, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tilda Swinton ou encore Ron Perlman au casting vocal.

Pinocchio ©Walt Disney Studios Motion Pictures

De son côté, Robert Zemeckis a mis en scène l'adaptation live du classique de Disney sorti en 1946. Un projet qui marque ses retrouvailles avec Tom Hanks après Forrest Gump, Seul au monde et Le Pôle Express.

Le comédien prête ses traits au menuisier toscan Geppetto, le père de Pinocchio. Le premier aperçu présentait le personnage, ainsi que Jiminy Cricket (Joseph Gordon-Levitt) et la Fée bleue (Cynthia Erivo), sur l'air de Quand on prie la bonne étoile.

L'enfant de bois se dévoile enfin

La nouvelle bande-annonce se concentre davantage sur le jeune héros doublé par Benjamin Evan Ainsworth ainsi que sur ses aventures. De sa rencontre avec le chat et le renard à celle avec l'effrayante baleine, en passant par l'enfermement qu'il subit en rejoignant la troupe de Stromboli, ces images inédites rappellent évidemment le film d'animation d'origine. La marionnette qui doit être courageuse, honnête et généreuse pour devenir humaine ressemble d'ailleurs en tous points à celle du dessin animé.

Après les récents Bienvenue à Marwen et Sacrées sorcières, le réalisateur de Retour vers le futur mêle une nouvelle fois numérique et prises de vues réelles pour un spectacle qui devrait être grandiose et surtout très fidèle au film d'animation. Pinocchio est à découvrir dès le 8 septembre 2022 sur Disney+.