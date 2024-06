Découvrez les films et les séries disponibles au lancement de la nouvelle plateforme Max

Voici le catalogue de la plateforme de streaming Max, disponible en France à parti du 11 juin. De nombreux films et séries seront à (re)découvrir via trois offres d'abonnement.

Les séries disponibles au lancement de la plateforme Max

À partir du 11 juin, la France accueille une nouvelle plateforme de streaming très attendue : Max. Le service de Warner Bros. Discovery était déjà bien implanté aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, mais se faisait attendre chez nous. Un équivalent avait été proposé avec le Pass Warner disponible sur Prime Video. Cependant, on ne pouvait que regretter de ne pas avoir encore accès à cette plateforme qui a de sérieux arguments pour rivaliser avec Netflix. Car même s'il parait difficile actuellement d'atteindre la même quantité de programmes que le service au logo rouge, la promesse de Max est de proposer des contenus de qualité et de "regarder mieux". Ce qu'on veut bien croire étant donné le catalogue de HBO et Warner Bros. qui sera réuni sur Max, en plus d'autres surprises, comme des productions françaises.

Pour vous faire une idée, voici les séries qui seront disponibles dès ce 11 juin au lancement de Max. Notons que Friends n'arrivera que le 1er juillet.

Les films disponibles au lancement de la plateforme Max

Du côté des films, Max proposera à son lancement une belle liste de classiques, de Casablanca à Mad Max : Fury Road en passant par la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, sans oublier la saga Harry Potter ou encore une poignée de films français dont les deux Baby Sitting. Une liste qui devrait s'agrandir dans les mois à venir.

©Max

Les différents prix pour s'abonner à Max

Pour rappel, Max sera disponible sur abonnement via son site et son application, avec trois offres proposées :

Max Basic avec pub (5,99€/mois) : 2 appareils simultanés, Full HD

: 2 appareils simultanés, Full HD Max Standard (9,99€/mois) : 2 appareils simultanés, Full HD, 30 contenus à regarder hors connexion avec en plus un accès aux chaînes de télévision de la marque : Boomerang, Carton Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next

: 2 appareils simultanés, Full HD, 30 contenus à regarder hors connexion avec en plus un accès aux chaînes de télévision de la marque : Boomerang, Carton Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next Max Premium (13,99€/mois) : 4 appareils simultanés, Full HD ou 4K avec le son Dolby Atmos, 100 contenus à regarder hors connexion, et l'accès aux chaînes de télévision de la marque

Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 seront accessibles en option de n'importe quelle offre pour 5€/mois supplémentaires. Les JO seront eux à suivre en intégralité sur Max sans suppléments et dans chacune des trois offres.