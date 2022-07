Procès Johnny Depp vs Amber Heard : le verdict remis en cause ?

Alors que le verdict du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard est tombé il y a maintenant plusieurs semaines, de nouveaux éléments pourraient mettre à mal ce dernier.

Depp vs Heard : le procès du siècle ?

La bataille juridique entre les comédiens Johnny Depp et Amber Heard a défrayé la chronique. En effet, les anciens époux se sont affrontés durant un procès filmé de bout en bout. Une joute au tribunal qui a fasciné des millions de personnes à travers le monde, donnant à l'affaire une incroyable ampleur. On dit même que leur récent procès a été le plus suivi d'Amérique, néanmoins derrière celui du sportif O.J. Simpson, accusé d'un double meurtre en 1994 !

Pour recontextualiser, Johnny Depp poursuivait son ex-femme suite à une tribune de cette dernière, publiée dans le Washington Post. Sans toutefois nommer son ex-mari, l'actrice s'épanchait sur les sévices subis lors de son union. Des allégations qui auraient lourdement impacté la réputation comme la carrière de l'interprète de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Ainsi, il poursuit Amber Heard à hauteur de 50 millions de dollars.

Le procès - ou l'étalage de la vie privée des deux stars - commence. Pendant de longues semaines, les témoins se succèdent à la barre, photos et notes vocales sont diffusées devant un auditoire médusé.

Un verdict en faveur de Depp

Il a fallu environ 13 heures au jury pour rendre leur verdict à l'unanimité. Ainsi, les cinq hommes et deux femmes chargés de se prononcer sur l'affaire sont allés dans le sens de Johnny Depp. Les jurés ont estimé qu'Amber Heard avait menti dans ses déclarations au sujet de la violence de l'acteur - dans le but de lui nuire.

Cette dernière est alors condamnée à verser 15 millions de dollars à son ancien mari. Toutefois, le jury considère qu'Amber Heard a elle aussi été diffamée et somme Johnny Depp de lui payer 2 millions de dollars.

A l'issue du verdict, l'acteur fétiche de Tim Burton n'a pu cacher son soulagement. Visiblement ivre de joie, il s'est fendu d'un long message publié sur son compte Instagram. On peut y lire la gratitude de la star, qui écrit que le jury lui a, six ans après le début de toute cette affaire, "rendu sa vie". Un point de vue apaisé qu'Amber Heard ne semble pas partager. La comédienne n'a pas caché sa déception à l'égard de la décision des jurés. Les avocats de cette dernière ont indiqué qu'elle considérait un appel, mais un nouvel élément pourrait bien rendre la démarche superflue.

Un nouveau rebondissement

Nos confrères de Deadline nous apprennent l'existence d'un communiqué émanant des représentants légaux de Heard. Elaine Bredehoft, son avocate principale, accuse ainsi l'un des jurés d'être un imposteur. Selon elle, le juré numéro 15 n'était en fait pas celui qui était censé se présenter devant la cour. Jugeant le procès compromis, elle demande dès lors à ce qu'une erreur judiciaire soit reconnue. Si tel est le cas, un nouveau jugement devrait avoir lieu.

Cette nouvelle pourrait bien mettre à mal la victoire de Johnny Depp. En effet, de récents documents prouveraient que la fameuse convocation a été envoyée à une maison dans laquelle vivent deux personnes portant le même nom de famille. On ignore pour le moment si leurs prénoms sont, eux aussi, similaires. Il semblerait que celle de 77 ans était supposée se présenter au tribunal, mais c'est l'autre habitant des lieux, âgé de 52 ans, qui aurait endossé le rôle de juré à sa place.

Un vice de procédure susceptible de mener à un nouveau procès ? On devrait bientôt en avoir le cœur net !