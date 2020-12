Resident Evil : des photos du reboot montrent un lieu culte

Les certitudes sont maigres à propos du reboot cinéma de "Resident Evil" par Johannes Roberts. Le film continue de se dévoiler avec des photos du tournage. On y voit cette fois un lieu absolument culte dans la franchise. Les fans vont-ils être convaincus ?

Resident Evil : la franchise revient au cinéma et sur Netflix

Devenues des figures mythiques du cinéma horrifique, les zombies sont à l'honneur dans la franchise vidéoludique Resident Evil. Inaugurée en 1996 sur Playstation, elle se déroule à Raccoon City, une ville américaine touchée par un virus émanant de la société Umbrella Corporation. Le premier épisode est un classique dans son genre et plusieurs autres épisodes ont vu le jour. Resident Evil n'a pas échappé à un passage sur grand écran. Paul W.S. Anderson a lancé une saga composée de six films. Elle ne restera pas dans les mémoires - ou, si c'est le cas, ce n'est pas pour des bonnes raisons. Encore une fois, on a eu la preuve que les jeux vidéo ne donnent pas grand chose quand ils sont transposés au cinéma.

Le reboot en préparation aura la lourde tâche de nous prouver le contraire. En plus d'un film pour les salles obscures, Netflix s'occupe aussi de la franchise avec une série live et une autre en animation. Mais ce ne sont pas les projets de la plateforme qui nous intéressent ici. Johannes Roberts est donc en train de s'occuper d'un long-métrage qui se veut proche de l'ambiance des premiers jeux. Les précédents films ont exploité des éléments connus mais ont aussi pris leurs aises. On nous promet cette fois une fidélité qui va plaire aux joueurs. Les promesses, c'est une chose, mais les preuves, c'est mieux.

De ce que l'on comprend, le reboot misera davantage sur l'horreur, le suspense et la tension, que sur des scènes d'action. Ce qui ne sera pas pour nous déplaire. L'intrigue devrait se concentrer sur le début de l'histoire connue, à savoir l'émergence du virus et la chute de Raccoon City. Des personnages importants seront de la partie, comme Claire et Chris Redfield (Kaya Scodelario et Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) et le méchant Albert Wesker (Tom Hopper).

Découvrez l'intérieur du célèbre Manoir Spencer

À défaut d'avoir des images officielles de Resident Evil, on peut compter sur le compte Twitter Residence of Evil pour nous faire découvrir des photos du plateau. Il remet ça en nous proposant des clichés de l'intérieur du Manoir Spencer :

Pour les non-initiés à la franchise, vous ne verrez qu'une belle demeure. Les autres savent à quel point ce lieu est important dans la franchise. C'est là que réside le dirigeant de la firme Umbrella et où se trouve le laboratoire responsable de la fuite du Virus T. Au lancement de l'épidémie, des membres des S.T.A.R.S. se sont réfugiés dedans et ont fait de terribles découvertes.

On retrouve sur ces images quelques similitudes avec le lieu créé dans le jeu. Cependant, la production ne s'est pas embêtée à construire la maison pour qu'elle soit sur mesure. Le tournage se passera dans le Scottish Rite Club, une magnifique bâtisse située au Canada. Attendez-vous à quelques différences, même si l'ambiance générale est similaire avec une dominance du bois. Les joueurs les plus méticuleux seront peut-être déçus de ne pas avoir le lieu tel qu'ils le connaissent mais du moment que l'esprit est respecté, gageons qu'ils pardonneront ces petits écarts.

On vous rappelle que d'autres images sont déjà visibles, ici et là. Par ailleurs, aucune date de sortie n'est encore planifiée pour Resident Evil.