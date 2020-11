Resident Evil : les photos du tournage du reboot donnent des indices sur l'intrigue

La saga Resident Evil au cinéma lancée par Paul W. S. Anderson ne se prolongera plus, mais la licence va être reprise au cinéma avec un reboot. Des images de ce dernier viennent de sortir et elles teasent un lieu culte que les joueurs connaissent très bien.

Resident Evil repart de zéro au cinéma

Il est commun de dire que les adaptations de jeux vidéo au cinéma provoquent de la déception. Celle de Resident Evil va clairement dans ce sens. En 2002, Paul W.S. Anderson (qui a déjà adapté Mortal Kombat) s'empare de l'univers zombiesque développé dans les titres de chez Capcom, avec Milla Jovovich et Michelle Rodriguez en têtes d'affiche.

Sans non plus être catastrophique, le film était bien inférieur à ce qu'on a vécu dans les jeux. Cinq suites ont ensuite vu le jour. Un huitième épisode principal est prévu sur nos consoles et, en parallèle, Resident Evil reviendra au cinéma ainsi que sur Netflix. La plateforme va doublement s'occuper de la franchise avec une série en prises de vues réelles, puis une autre en animation. Pour le reboot prévu au cinéma, c'est Johannes Roberts qui a été choisi à la mise en scène. Un habitué du cinéma de genre n'ayant pas encore été derrière une grosse production.

L'histoire devrait reprendre en grande partie ce qu'on a connu dans les jeux vidéo avec une ambiance très tournée vers l'horreur. L'aspect action sera normalement moins important par rapport aux précédentes adaptations. C'est justement ça, que l'on veut. Les jeux ont pris un virage action également à partir de Resident Evil 4 mais on n'oublie pas que nous étions dans de la survie pure dès le premier opus. Les munitions étaient limitées, on ne pouvait pas tirer dans tous les sens et la fuite s'imposait le plus souvent comme la solution la plus viable ! Si le film arrive déjà à transposer ces critères, ça sera un début de réussite.

Un reboot qui s'annonce fidèle aux jeux

Des premières images du tournage sont déjà sorties, nous permettant de découvrir qu'on allait traverser des décors assez connus. La ville de Raccoon City allait être exploitée, tout comme le commissariat. Le compte Twitter Residence of Evil remet le couvert et nous sert un aperçu supplémentaire :

Un hélicoptère des S.T.A.R.S. est montré sur trois images. Mais c'est la quatrième qui nous intéresse car elle ressemble à l'entrée du manoir Spencer ! S'il est si important, c'est parce qu'il abrite le laboratoire dans lequel est développé le virus T à l'origine de l'invasion de zombies. Le film sera obligé de passer par cet endroit pour raconter le fond du problème.

Avec tous les éléments dont on dispose, on saisit que l'intrigue devrait s'intéresser aux histoires des deux premiers jeux. Une partie du scénario suivra l'équipe S.T.A.R.S. qui se rend au manoir pour le détruire. Nous verrons alors en action des personnages importants dans la mythologie. Le casting est d'ailleurs connu, avec Kaya Scodelario qui campera Claire Redfield, Robbie Amell sera son frère Chris, Hannah John-Kamen sera Jill, Tom Hopper sera Albert Wesker et Avan Jogia aura l'honneur de donner vie à Leon S. Kennedy. Les joueurs savent déjà de qui on parle tant ils sont tous très importants dans l'univers Resident Evil.

Cet ensemble de premières informations tend à affirmer que le respect sera de mise, même si ce n'est pas suffisant pour nous convaincre par avance. Parce qu'on ne donne plus notre confiance facilement à propos des adaptations de jeux. De son côté, s'il a laissé Resident Evil, Paul W.S. Anderson n'a pas fini de sévir dans cet exercice avec l'adaptation de Monster Hunter.