Scream 5 : découvrez le titre officiel et les premières photos

Réactiver la franchise "Scream" au cinéma (faisons comme si la série n'avait jamais existé) après le décès de Wes Craven est tout sauf une démarche qui inspire confiance. Ce nouvel opus qui rappelle les acteurs principaux dévoile son titre officiel et des premières photos.

Scream, le slasher des slashers

Dans le sous-genre du slasher, Scream, c'est l'intello de la classe. Mais pas celui qui est barbant, avec son air sérieux. Non, il s'amuse de ses connaissances. Wes Craven et le scénariste Kevin Williamson ont inventé le méta-slasher avec le premier film de la franchise. Le scénario reprend les codes habituels, à savoir des jeunes qui sont traqués par un tueur à l'arme blanche. Mais les deux têtes pensantes vont essayer de jouer avec les conventions et le savoir du public pour offrir une expérience plus profonde que le laisse penser sa scène d'introduction. Leur postulat est simple : arrêtons de prendre les spectateurs pour des débiles et servons-nous de leur intelligence pour s'amuser avec eux, plutôt que d'eux. Scream est donc un slasher sur les slashers.

Trois suites dans la même veine verront le jour, toujours avec Wes Craven pour réaliser. Pourquoi ne pas essayer de pousser la formule encore plus loin avec un cinquième épisode ? Du moment qu'il reste des choses à dire sur le cinéma d'horreur, pourquoi pas ? Mais n'oublions pas que l'emblématique réalisateur n'est plus de ce monde. On craint alors que la franchise ne tombe entre les mains de gens moins inspirés.

Scream 5 a été confié à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, avec Kevin Williamson qui reste dans la boucle en tant que producteur. Le trio original formé par Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox sera de retour aux affaires pour encore lutter contre un nouveau Ghostface. Les anciens accueillent un bataillon de recrues, dans lequel on trouve notamment Dylan Minnette, Melissa Barrera et Jack Quaid.

Un titre déjà vu pour ce nouveau film

Le tournage était en cours depuis des semaines et il vient de se terminer. Mais il faudra attendre le 12 janvier 2022 pour découvrir le film. Afin de célébrer la fin des prises de vue, des premières photos viennent d'être dévoilées. On y voit dessus le vétéran Kevin Williamson qui prend la pose avec Sidney et Gale, puis avec Ghostface.

Un logo a également été dévoilé (en une de l'article) et il permet de découvrir ce qui sera le titre officiel : Scream. Tout simplement. Comme avec Halloween, ce film fait le choix de reprendre le titre original. Lorsque le projet a été annoncé, nous pensions qu'un reboot était possible. On a ensuite compris, avec le retour des personnages emblématiques, que le scénario s'inscrirait dans la continuité des précédents films. Mais le fait de ne pas mettre de "5" au titre montre qu'il y a une démarche de renouvellement, sans renier toute la mythologie existante.

Ce n'est toujours pas maintenant que nous allons avoir des indications précises sur le script. De ce qui se dit depuis un moment, il devrait être question du retour de Sidney dans sa ville natale, quand une série de crimes provoque la terreur parmi les habitants. Et tout récemment, Kevin Williamson déclarait que le côté méta des précédents films allait être abandonné. Une première dans l'histoire de la franchise. Choix qui étonne, car sans ça, Scream perd de sa saveur si particulière. Ça ne veut cependant pas dire que l'idée est mauvaise, les précédents épisodes ont peut-être fait le tour de la question.