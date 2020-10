Scream 5 : Neve Campbell "sera couverte de sang" dans le prochain opus

Après 4 opus, diffusés de 1996 à 2011, tous réalisés par Wes Craven, la franchise culte va bientôt revenir. En tout, la saga Scream a rapporté plus de 603 millions de dollars au box-office. Et ça, c'est sans compter la série TV dérivée. Bref, le Ghostface va être de retour pour un cinquième film. On ne sait pour le moment pas grand chose de ce nouvel opus, si ce n'est que la réalisation va être confiée à Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les metteurs en scène derrière le sympathique Wedding Nightmare. Côté casting, le film réunira les grandes figures de la franchise avec notamment les retours de Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell, qui a officialisé sa présence il y a peu.

Neve Campbell va donc reprendre le rôle de Sydney Prescott pour la cinquième fois. Un rôle définitivement culte auquel elle restera éternellement associée. Lors d'une récente interview, la comédienne a lâché quelques informations relatives à ce nouveau Scream. Après les récentes déclarations de Kyle Gallner, c'est au tour de la star du show de s'exprimer :

Oh les gars, j'ai 47 ans, et je vais être couverte de sang. Je suis ravie de revenir. Ravie de revoir Courtney et David. Je suis ravie de voir cette nouvelle génération d'acteurs. Je suis ravie de travailler avec ces nouveaux réalisateurs. J'ai beaucoup appréhendé ce nouvel opus, surtout à cause du décès de notre réalisateur Wes Craven. Je n'étais pas sûr de faire le film sans lui. Mais les nouveaux cinéastes m'ont convaincu à travers une superbe lettre, en disant qu'ils sont devenus réalisateurs notamment grâce au cinéma de Wes Craven. Et ils veulent être totalement fidèles à son parcours et à ses films. J'étais vraiment heureuse d'entendre ça.