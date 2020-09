Scream 5 : une star de The Boys au casting

L'un des plus célèbres masques du cinéma d'horreur va revenir dans les salles obscures en 2022 ! "Scream 5" peaufine son casting avec l'arrivée d'un des acteurs principaux de l'excellente série "The Boys". Il rejoint d'autres recrues comme lui et des habitués de la franchise.

Un nouveau Scream, sans Wes Craven

9 ans après la sortie de Scream 4, un cinquième épisode a été annoncé en préparation. Un projet qui se monte alors que le réalisateur Wes Craven n'est plus de ce monde. Il avait initié la saga avec le scénariste Kevin Williamson et avait réalisé tous les films. Ça ne sera pas rien de passer après une telle figure du cinéma d'horreur. Le duo composé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett a accepté de relever ce défi qui n'est pas gagné d'avance. Les réalisateurs sont spécialisés dans le genre et leur titre le plus connu à ce jour est Wedding Nightmare, Pas de quoi s'enthousiasmer sur leur profil, alors on leur laisse le bénéfice du doute sur ce coup. Ils auront entre les mains un scénario signé par James Vanderbilt et Guy Busick. Kevin Williamson n'est pas de retour à l'écriture - ce qui peut décevoir - mais il sera quand même impliqué sur le projet en tant que producteur exécutif.

La nouvelle génération s'empare de Scream pour un cinquième film qui ne devrait pas être un reboot mais bien une suite. Rien n'est connu sur l'intrigue. Il devrait encore être question d'un tueur qui prend le costume de Ghostface pour se lancer dans une série de meurtres. La police cherchera à lui mettre la main dessus et le public enquêtera en même temps pour connaître l'identité de celui ou celle qui se cache derrière ce masque mythique. Pour apporter un peu de sang frais dans l'univers, des nouvelles recrues se greffent peu à peu au casting. On sait déjà que Melissa Barrera et Jenna Ortega seront de la fête puis, on apprend maintenant via Variety que Jack Quaid se joint à elles. L'acteur de 28 ans, fils de Meg Ryan et Dennis Quaid, a quelques rôles à son actif mais pas encore une filmographie qui impose le respect. On l'a surtout remarqué dans la série The Boys où il campe Hughie Campbell, un jeune homme traumatisé par la mort de sa petite copine causée par un super-héros. Rien n'a été communiqué sur la teneur de son rôle dans Scream 5 mais il devrait être assez principal dans le scénario. Et peut-être même le tueur, qui sait ?

Des anciens veilleront au grain

Outre la bande de petits nouveaux que l'on vient de citer, deux personnages importants de la mythologie Scream seront de la partie. David Arquette et Courteney Cox ont accepté respectivement de revenir en Dewey et Gale. Le premier est le shérif de la petite ville de Woodsboro et la seconde une journaliste. Ils ont terminé ensemble dans Scream 3 et devraient toujours former un couple. La principale inconnue, c'est le possible retour de Neve Campbell en Sidney Prescott. L'actrice a déjà expliqué que des contacts ont eu lieu pour la faire participer mais tant que rien n'est signé, on ne peut que faire preuve de patience. Les fans de la franchise que nous sommes espérons qu'elle répondront positivement à cet appel ! Des rumeurs au sujet du synopsis parlent du retour d'une femme dans sa ville natale pour aider à stopper une vague de crimes. Tout porte à croire que c'est de Sidney qu'il est question.

Quoi qu'il en soit, avec ou sans Neve Campbell, Scream 5 a été planifié pour le 14 janvier 2022 sur les écrans américains