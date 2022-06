Scream 6 : David Arquette réagit à l'abscence de Neve Campbell

Neve Campbell a annoncé son refus de revenir dans "Scream 6". Son ancien collègue David Arquette, interprète de Dewey, a commenté la décision de l'actrice et la soutient dans son choix.

Scream : un sixième film sans Sidney

Si le retour d'Halloween (2018) a été une franche réussite, on ne peut pas en dire de même avec Scream. Certes, le cinquième film de la célèbre saga a rapporté dans le monde plus de 140 millions de dollars pour un budget estimé à 24 millions de dollars. Mais la qualité du film laissait à désirer selon nous. On découvrait une suite sans grand intérêt et assez lourde dans son hommage à Wes Craven, avec des nouveaux personnages agaçants et plus idiots que jamais (voir notre critique).

Scream ©Paramount

Malgré cela, les chiffres suffisamment solides ont encouragé Paramount à commander un sixième film. Un Scream 6 qui sera porté à nouveau par Jenna Ortega, Melissa Barrera ou encore Courteney Cox. Mais le nom le plus important sera bien absent du casting. Il s'agit évidemment de Neve Campbell, l'interprète de Sidney Prescott qui tente d'échapper à chaque film à un nouveau tueur caché sous le masque mythique de Ghostface. La comédienne a expliqué son refus de revenir dans ce film en raison du salaire insuffisant qui lui a été proposé.

Le soutien de Dewey

Même s'il a subit un triste sort dans le dernier Scream, David Arquette garde un regard sur la franchise et ses interventions seront certainement écoutées par les fans de la saga. L'acteur a ainsi été questionné par Comicbook sur la décision de Neve Campbell de ne pas revenir dans Scream 6. S'il aurait évidemment aimé qu'elle participe au film, il la soutient dans son choix.

J'adorerais qu'elle en fasse partie. Un film Scream sans Sidney, c'est dommage, mais je comprends sa décision. C'est du business tout ça, ils doivent trouver un équilibre pour respecter un budget et produire le film. Je comprends, mais elle est toujours en vie ! Elle tout à fait être dans des prochains films, mais je pense que c'est aux fans de demander cela à l'avenir.

David Arquette garde donc une porte ouverte (à la place de Neve Campbell). À moins que Scream 6 nous apprenne une mauvaise nouvelle, le personnage de Sidney devrait être en vie dans ce long-métrage. Et si d'autres films se font, et que la production se décide à la payer suffisamment, peut-être révérons-nous Neve Campbell dans la saga. Mais comme le précise l'interprète de Dewey, tout cela est un business. Mais si suffisamment de fans se font entendre, nul doute que les producteurs agiront en conséquence.