Scream 7 : le film est sauvé avec ces deux retours emblématiques

Enfin une bonne nouvelle pour Scream 7 ! Alors que la saga semblait morte, ces deux retours emblématiques vont pouvoir sauver la saga horrifique culte. Neve Campbell reprendra son rôle de Sidney Prescott, et le film sera réalisé par un grand connaisseur de Ghostface.

Scream 7 : le film revient de loin

La saga Scream, imaginée en 1996 par Wes Craven, s'est imposée comme une référence dans le genre slasher grâce à son habile mélange de terreur, humour noir, et commentaire méta sur l'industrie du cinéma d'horreur. Avec le premier film révolutionnant le genre et les suites qui ont suivi, la franchise a connu un grand succès, portée par des figures emblématiques telles que Sidney Prescott (Neve Campbell) et le tueur masqué, Ghostface.

Après une première trilogie, la saga a connu deux reboots : le premier en 2011 avec Scream 4 par Wes Craven, et le second en 2022, qui a lancé une nouvelle trilogie avec de nouveaux réalisateurs, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, mélangeant acteurs originaux et nouveaux visages. Ce dernier a connu un grand succès commercial, permettant l'arrivée d'un sixième film en 2023, bien que marqué par l'absence de Neve Campbell pour des raisons salariales.

Cependant, la saga s'est trouvée dans la tourmente ces derniers mois, notamment autour du développement de Scream 7. Le projet a été ébranlé par plusieurs controverses et départs significatifs : Melissa Barrera a été renvoyée après avoir commenté le conflit israélo-palestinien, Jenna Ortega, autre star de ce reboot, a quitté en raison de conflits d'agenda, et le réalisateur Christopher Landon s'est également retiré du projet.

Mais une information de dernière minute a redonné de l'espoir dans le film.

Neve Campbell de retour et elle n'est pas seule !

Alors qu'elle avait laissé entendre qu'elle pourrait revenir à certaines conditions, Neve Campbell a officialisé son retour dans Scream 7 ! Elle a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram :

Elle a déclaré :

Salut tout le monde ! Je suis super excitée de partager cette super nouvelle avec vous : Sidney Prescott revient !!! Jouer le rôle de Sidney dans les films Scream a toujours été une expérience géniale et un grand honneur pour moi. Mon affection pour cette série de films et leur importance à mes yeux n'ont jamais faibli. Je suis vraiment heureuse et honorée de vous dire qu'on m'a proposé de reprendre le rôle de Sidney de façon très respectueuse, et je suis aux anges !

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on découvre sur ce post que c'est Kevin Williamson, le scénariste historique de la saga, qui s'occupera de mettre en scène le film.