Scream 7 : Neve Campbell reviendra à certaines conditions

La saga Scream, débutée en 1996, s'est imposée comme un pilier du genre slasher dans le cinéma d'horreur. Réalisée par le regretté Wes Craven et scénarisée par Kevin Williamson, la série est connue pour sa capacité à réinventer les conventions du genre tout en rendant hommage à ses racines.

Le premier film a été une révolution dans le monde du cinéma d'horreur. Il racontait l'histoire de Sidney Prescott (Neve Campbell), une lycéenne confrontée à une série de meurtres brutaux dans sa petite ville tranquille. Le tueur, connu sous le nom de Ghostface, utilisait des appels téléphoniques terrifiants et des références aux films d'horreur classiques pour traquer ses victimes. Scream se distinguait par son mélange habile de terreur, d'humour noir et de commentaire méta sur les films d'horreur.

Après le succès du long-métrage, deux autres suites ont suivi en 1997 et 2000 et ont formé une première trilogie.

La saga Scream a ensuite été rebootée une première fois en 2011 avec Scream 4, toujours mis en scène par Wes Craven, qui marquait le retour de Sidney à Woodsboro, onze ans après avoir affronté Ghostface une dernière fois. Puis, la saga a connu un autre reboot en 2022 avec un cinquième film, réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, censé lancer une nouvelle trilogie. Ce reboot mélangeait les stars de la trilogie originale (Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette) avec des nouvelles têtes (Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jack Quaid).

Avec un budget de seulement 24 millions, le film en a rapporté près de 138 dans les salles. Un succès qui a donc donné lieu à un sixième film Scream, sorti en mars 2023. Mais pour la première fois, Neve Campbell n'a pas repris son rôle de Sidney Prescott, en raison de différends avec la production. Elle jugeait que le salaire qui lui avait été proposé était trop faible par rapport à ce qu'elle avait apporté à la saga en plus de vingt ans.

Malgré cette absence remarquée, Scream VI a tout de même rapporté 169 millions de dollars de recettes à travers le monde. Un septième film a donc été rapidement annoncé par Paramount. Mais le projet est parti en vrille après le renvoi de Melissa Barrera, suite à ses propos sur le conflit israëlo-palestinien. Jenna Ortega a également quitté le navire, en raison de conflit d'agenda, et Christopher Landon, le réalisateur qui était censé réaliser ce Scream 7 a également quitté le projet.

Alors que tous les voyants semblaient au rouge pour ce septième volet de la saga Scream, Neve Campbell, a récemment déclaré à Variety qu'elle pourrait revenir dans la saga "à certaines conditions". Si elle n'a pas précisé lesquelles, on imagine qu'elle fait allusion au salaire qui lui sera proposé si toutefois son retour devait se concrétiser (et vu l'état actuel de la saga, ça serait une bouée de sauvetage pour le studio).

Neve Campbell espère que la saga Scream se poursuivra, même si elle convient que les choses semblent actuellement compliquées :

Pour nous, ces films comptent beaucoup, et ils comptent beaucoup pour les fans aussi. Parfois, je vais à ces conventions et je rencontre les fans, et ils sont fous de ces films. Ils les adorent. Ces films signifient beaucoup pour eux, et ces personnages leur sont très chers. Donc, même pour eux, j'aimerais vraiment voir la série se poursuivre