Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 1er novembre

Découvrez les sorties ciné de la semaine du 1er novembre 2023. Au programme, du Miyazaki, un grand drame historique italien ou encore un biopic sur Florence Arthaud.

Le 1er novembre, ne manquez pas le nouveau Miyazaki et L'Enlèvement de Bellocchio

Si pour la semaine du 25 octobre, on retenait avant tout des comédies, le ton est plutôt au drame pour la semaine du 1er novembre. En effet, avec la sortie du nouveau film d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le héron, les spectateurs auront la possibilité de découvrir une œuvre sublime, touchante, et phare dans la carrière de son auteur. Car en racontant l'histoire de Mahito, un jeune garçon à la recherche de sa mère et qui découvre un monde fantastique, le célèbre cinéaste parle aussi d'héritage, de ce qu'il laisse derrière lui et du monde en perdition laissé aux jeunes générations et à son petit-fils. Nul doute que le film d'animation sera l'événement de cette semaine (voir notre critique).

Le Garçon et le Héron ©Wild Bunch Distribution

On conseille également cette semaine le drame historique L'Enlèvement du réalisateur italien Marco Bellocchio. Cette fois, il est question de l'Église catholique et du kidnapping d'Edgardo Mortara, un enfant juif de Bologne, en 1858, alors qu'il n'avait que six ans. Une histoire vraie et dont le responsable n'est autre que le pape Pie IX (1792-1878). En ressort un film remarquable, un drame familial déchirant et une fresque historique passionnante (voir notre critique). Et pour en apprendre davantage sur le cinéaste, il y a aussi le documentaire Marx peut attendre, dans lequel Marco Bellocchio revient sur la mort de son frère jumeau à 29 ans.

Un peu de comédie aussi au programme

Des drames étrangers, on passe aux drames français. D'abord avec Le Théorème de Marguerite, dans lequel Ella Rumpf passe d'études de mathématiques aux parties de mah-jong. Puis avec Flo, réalisé par Géraldine Danon et avec Stéphane Caillard pour incarner la navigatrice Florence Arthaud. Un magnifique portrait d’une héroïne solaire (voir notre avis), qui avait pourtant été critiqué par les proches de Florence Arthaud.

Stéphane Caillard - Flo ©Metropolitan FilmExport

Enfin, la semaine du 1er novembre contient tout de même quelques films plus légers. De la grosse comédie avec Inestimable d'Éric Fraticelli avec Didier Bourdon. La comédie dramatique Monsieur, le Maire avec Clovis Cornillac, maire d'un petit village qui tente d'accueillir une mère célibataire en situation difficile. Mais plus que ces deux films, on pencherait pour notre part davantage vers Complètement Cramé !, avec John Malkovich en majordome et Fanny Ardant en maîtresse des lieux. Une base qui a de quoi intriguer.

Les sorties à retenir