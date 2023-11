Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 22 novembre

Cette semaine dans les salles découvrez un biopic épique sur Napoléon, des grandes prestations de Virginie Efira et Pomme, ou encore un triangle amoureux plein de douceur.

Napoléon, le film événement de la semaine

Le très attendu Napoléon sort enfin dans les salles ! Réalisé par Ridley Scott et avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, le film offre un spectacle impressionnant. Le cinéaste a reproduit des batailles avec des moyens physiques (on parle de trois cents figurants et une centaine de chevaux) pour un résultat à la hauteur, qui se permet des libertés avec l'Histoire au profit du spectacle. Il est également intéressant de voir un portrait honnête de Bonaparte, avec ses défauts, parfois ridiculisé, tout en présentant ses exploits.

Napoléon ©Sony Pictures

Malgré un rythme qui fait défaut, et l'impression qu'il manque de liant entre certaines séquences, on vous conseille vivement de découvrir cette œuvre sur grand-écran (voir notre critique). Et si l'idée de voir des personnages français parler en anglais vous déplait, rappelez-vous que Russell Crowe n'a jamais parlé latin dans Gladiator sans que cela ne choque qui que ce soit.

Virginie Efira et Pomme sont dans les salles

Si Virginie Efira n'a plus rien à prouver en tant qu'actrice, ce n'est pas le cas de la chanteuse Pomme (de son vrai nom Claire Pommet). Cette dernière n'a pas tardé à convaincre puisque dès son premier rôle dans La Vénus d'argent, la désormais actrice se montre plus que convaincante. Une prestation notable, comme celle de Virginie Efira dans Rien à perdre, qui voit sa vie de famille menacée par les services sociaux.

Virginie Efira - Rien à perdre ©Ad Vitam Distribution

Enfin, pour un peu plus de légèreté, vous pourrez aussi découvrir Je ne suis pas un héros, comédie dramatique avec Vincent Dedienne qui annonce à ses amis, proches et collègues qu'il est atteint d'une grave maladie, avant d'apprendre de son médecin qu'il s'agissait d'un mauvais diagnostic. Mais voyant l'attention qu'on lui porte désormais, il hésite à révéler la vérité...

SF française et douceur chinoise

Enfin, deux "petites sorties" sont à noter cette semaine avec Mars Express et Un hiver à Yanji. Le premier est un film d'animation de science-fiction français. L'histoire se déroule dans un futur où humains et androïdes cohabitent. Sur Mars, une détective privée du nom d'Aline Ruby, et son partenaire Carlos Rivera, un androïde, vont enquêter sur la disparition d'une étudiante en cybernétique. La proposition visuelle est intéressante et l'ambition du réalisateur Jérémie Périn fait plaisir.

Le second film, Un hiver à Yanji, est bien plus tranquille puisque le film chinois suit un jeune homme qui fait la rencontre d'une guide touristique et d'un de ses amis. Un trio se forme tandis qu'ils traversent différents paysages enneigés lorsqu'ils ne se réunissent pas autour d'un verre. Un drame romantique apaisant.

Les sorties à retenir

Napoléon, un spectacle impressionnant ★★★

Rien à perdre, encore un grand rôle de Virginie Efira

Je ne suis pas un héros, une comédie avec Vincent Dedienne

La Vénus d'argent, le premier rôle de la chanteuse Pomme

Mars Express, de la SF française en animation

Un hiver à Yanji, un triangle amoureux plein de douceur

