Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 29 novembre

La semaine du 29 novembre, il y en aura pour tous les goûts avec un nouveau film d'animation Disney, mais aussi le film d'horreur "Thanksgiving" ou encore la ressortie d'une comédie romantique culte.

Un nouveau Disney

Après Élémentaire (juin 2023), coproduit avec Pixar, revoilà déjà Disney avec un nouveau long-métrage d'animation : Wish, Asha et la bonne étoile. Le film sort cette semaine et compte faire voyager cette fois petits et grands au large de la péninsule Ibérique, au royaume de Rosas, bâtit par un roi magicien capable d'exaucer les vœux. L'histoire suit alors Asha, 17 ans, apprentie du roi, qui découvre que ce dernier n'exauce que les vœux qui l'arrangent. Mais grâce à une étoile magique, la jeune fille va pouvoir changer les choses...

Film d'horreur ou comédie romantique culte

Si le film Disney est la grosse sortie de cette semaine, avec déjà de nombreuses entrées enregistrées uniquement grâce aux avant-premières, d'autres genres sont à l'honneur, allant de l'horreur à la comédie romantique. D'abord avec Thanksgiving, le nouveau film d'Eli Roth (Hostel, Knock Knock) interdit aux moins de 16 ans. Un film violent qui voit un tueur profiter de la célèbre fête américaine pour éliminer les uns après les autres les habitants de la petite ville de Plymouth dans le Massachussetts. Les adeptes du genre devraient apprécier, d'autant que le film a reçu d'excellents retours aux États-Unis.

Thanksgiving ©Sony Pictures

À l'opposé, cette semaine, les salles proposent un retour 20 ans en arrière avec la ressortie de Love Actually. La romcom culte de Richard Curtis est un parfait film de Noël, porté par un casting de choix : Bill Nighy, Colin Firth, Sienna Guillory, Liam Neeson, Emma Thompson, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Hugh Grant ou encore le regretté Alan Rickman. Et pour rendre cette ressortie encore plus exceptionnelle, StudioCanal a décidé de proposer une version inédite de Love Actually. Attention par contre, le film ne sera dans les salles que la journée du 5 décembre.

Love actually ©StudioCanal

Enfin, si vous cherchez encore d'autres types de films, Le Temps d'aimer nous emmène en 1947 pour un drame romantique entre Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste, tandis que Dumb Money joue davantage la carte de l'humour pour raconter l'histoire vraie d'un homme ordinaire qui a bouleversé Wall Street. On doit cette comédie à Craig Gillespie, qui renoue avec le biopic après Moi, Tonya (2017).

Les sorties à retenir

Wish, Asha et la bonne étoile, le nouveau film de Disney

Un violent slasher avec Thanksgiving

Le retour de la comédie romantique culte Love Actually

Le Temps d'aimer, un drame français dans l'après-guerre

Dumb Money, la comédie de Craig Gillespie

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 29 novembre.