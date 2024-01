Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 3 janvier

Voici les premiers films à découvrir dans les salles en 2024. Une sélection de trois films avec de la comédie française, un film d'horreur américain et une révélation qui pourrait bien marquer l'année.

Priscilla, le nouveau Sofia Coppola dans les salles

2023 s'est achevée, et 2024 s'annonce riche en grands moments de cinéma. Mais pour débuter l'année, les nouveautés seront moins nombreuses dans les salles, mais pas forcément moins importantes. La preuve avec Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola consacré à l'épouse d'Elivs Presley. Le long-métrage suit la jeune fille depuis son adolescence, au moment de sa rencontre avec le King lorsque ce dernier effectuait son service militaire. Ce n'est que quelques années plus tard que le chanteur la recontactera et que commencera leur histoire d'amour.

Priscilla ©ARP Selection

Même si le meilleur de la filmographie de Sofia Coppola se trouve dans ses trois premiers films, on est toujours curieux de voir une nouvelle proposition de la réalisatrice. Ici, il est intéressant de la voir prendre le contrepied de Baz Luhrmann et son Elvis en se concentrant sur l'épouse du chanteur. De plus, la présence de Cailee Spaeny dans le rôle principal est à ne pas manquer. La jeune comédienne étant promise à un bel avenir après avoir remporté à la Mostra de Venise 2023 la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour Priscilla.

Comédie française et film d'horreur

Du côté du cinéma français, les spectateurs pourront découvrir Iris et les hommes, le nouveau film du duo Caroline Vignal / Laure Calamy après la comédie Antoinette dans les Cévennes. Si dans celui-ci la comédienne jouait aux côtés d'un âne, cette fois, personne pour lui voler la vedette. Pourtant, après avoir ouvert une application de rencontre, son personnage, Iris, va voir les hommes défiler. Le résultat est "un portrait contemporain réussi" où il est question de polyamour, d'hédonisme, d'application de rencontres et de plaisir.

Antoinette dans les Cévennes ©Diaphana Distribution

Enfin, pour les adeptes de cinéma d'horreur, 2024 commence bien avec Night Swim, nouvelle production de James Wan. Réalisé par Bryce McGuire, le film a un concept intéressant, puisque c'est dans la piscine d'une maison qu'une étrange créature va se réveiller et s'attaquer aux malheureux qui viendront se baigner... La bande-annonce fait en tout cas son effet :

Les sorties à retenir

Priscilla, le nouveau Sofia Coppola

Iris et les hommes, comédie sentimentale avec Laure Calamy

Night Swim, film d'horreur produit par James Wan

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 3 janvier.