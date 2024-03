Ce soir à la TV : plus d'1 milliard au box-office, ce film est un des plus gros succès de Marvel

Ce soir TF1 diffuse "Spider-Man : Far From Home". À sa sortie en salles, le film était devenu le plus gros succès de la saga Spider-Man. Au sein du MCU, il n'a depuis été dépassé que par un autre long-métrage.

Spider-Man Far From Home : un des derniers grands succès de Marvel

Avant la pandémie de Covid, l'année 2019 avait été très lucrative pour Marvel Studios. Trois films étaient alors sortis durant ces 12 mois, et chacun avait cartonné au box-office mondial. D'abord avec Captain Marvel (6 mars 2019), qui avait engrangé plus d'un milliard de dollars de recettes. Puis, moins de deux mois plus tard, Avengers: Endgame (24 avril 2019) entamait son exploitation en salles et allait devenir le plus grand succès du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec 2,7 milliards de dollars de recettes. Le studio aurait pu s'arrêter là. Sauf que l'été a également été prolifique avec Spider-Man: Far From Home (3 juillet 2019).

Spider-Man : Far from Home ©Marvel Studios

La deuxième aventure de Peter Parker sous les traits de Tom Holland avait fait un peu mieux que Captain Marvel, le dépassant d'environ 500 000 dollars de recettes. Un score impressionnant qui, à l'époque, en avait fait le plus gros succès de la licence Spider-Man. Un statut qu'il garda deux ans, jusqu'à ce que Spider-Man: No Way Home ne frôle les 2 milliards de dollars au box-office mondial. D'ailleurs, à ce jour, ces deux films sont les derniers du MCU à avoir dépassé le milliard.

Peter Parker face au complot de Mysterio

Spider-Man: Far From Home avait donc ravi les fans à sa sortie. Notamment parce que, dans cet opus, Peter Parker et MJ se rapprochaient bien plus que dans le premier. L'occasion surtout de voir davantage Zendaya, qui interprète l'héroïne dans le MCU. Alors qu'ils se rendent en Europe pour un voyage scolaire, le duo est confronté à un nouveau danger et Peter ne peut pas cacher bien longtemps à MJ qu'il est l'Homme-araignée. La faute à Mysterio, incarné pour l'occasion par Jake Gyllenhaal, qui tout au long du film se montre bien malin pour manipuler le super-héros.

Comme l'écrivait Mad Movies dans sa critique, par le biais de cet antagoniste, le film Marvel offrait "une réflexion passionnante sur la propagation du complotisme et la mort de la vérité". Une thématique inscrite dans un divertissement efficace qui avait été salué par une bonne partie de la presse américaine. En atteste son excellente moyenne de 91% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. En France, les critiques avaient été plus mitigés. La preuve avec cette moyenne de 3,2/5 sur Allociné basée sur 29 titres de presse. Un détail pour Marvel Studios, sans doute bien heureux d'avoir vu la France cumuler plus de 3,2 millions d'entrées pour Spider-Man: Far From Home.