Spider-Man No Way Home : Alfred Molina précise son implication en Dr Octopus dans le film

Le comédien Alfred Molina confirme que Dr Octopus sera bien de retour dans « Spider-Man : No Way Home ». Il précise même qu'il reprendra le rôle de ce célèbre antagoniste à l'époque à laquelle il l'avait laissé. Il sera donc rajeunit numériquement.

Spider-Man 3 : le film fou

Toujours réalisé par Jon Watts, Spider-Man : No Way Home est attendu comme le Saint Graal. Toujours porté par Tom Holland, ce troisième opus va raconter comment Peter Parker va devoir faire face à sa nouvelle condition de hors-la-loi. Maintenant, tout le monde connaît sa véritable identité. Mais, surtout, Spider-Man : No Way Home va également aborder le concept des multivers. Le justicier va en effet devoir affronter des personnages issus d'autres univers. Ainsi, Jamie Foxx reprend le rôle de Elektro, un personnage qu'il a incarné dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros. De même Alfred Molina va de nouveau camper Dr Octopus, un personnage qu'il a joué en 2004 devant la caméra de Sam Raimi.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Ainsi, ces comédiens vont donc réincarner ces personnages issus d'autres mondes. Parce que pour rappel, The Amazing Spider-Man et la trilogie de Sam Raimi ne faisaient pas partie du Marvel Cinematic Universe (MCU). C'est ainsi une histoire sans précédent qui se dessine pour Spider-Man : No Way Home. Pour le moment, les fans attendent la confirmation des retours d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire dans les rôles des anciens Spider-Men, mais Marvel Studios refuse, en tout cas pour l'instant, de lâcher le morceau. Tom Holland a même démystifié il y a peu les retours des deux anciens interprètes de Spider-Man.

Alfred Molina apporte quelques précisions concernant son retour

Alfred Molina a récemment assuré en interview qu'il jouerait la même version de Dr Octopus que celle de Spider-Man 2. Le comédien vient de partager quelques détails sur sa future implication dans le film de Jon Watts. Lors d'un entretien avec Variety, il a attesté qu'il reprenait le rôle du Dr Octopus dans le futur film du MCU. Mais Alfred Molina a apporté quelques détails intéressants en spécifiant que ce Doc Ock serait exactement le même que celui de 2004. Il a également déclaré que Jon Watts avait affirmé que l'histoire de cet antagoniste reprendrait juste après la mort présumée de ce dernier à la fin de Spider-Man 2.

Dr Octopus (Alfred Molina) - Spider-Man 2 ©Sony Pictures

Alfred Molina confirme ainsi indirectement que Spider-Man : No Way Home va évidemment aborder le multivers. On sait maintenant que d'une manière ou d'une autre, trois univers Spider-Man distincts vont se croiser dans ce futur opus du MCU. Cette déclaration prouve également que Dr Octopus n'est donc pas mort à la fin de Spider-Man 2, et qu'il va revenir hanter Peter Parker. Ensuite, le comédien a également certifié qu'il serait rajeuni numériquement pour que son visage colle à celui qu'il avait en 2004. En tout cas, il sera fascinant de voir comment Spider-Man : No Way Home va utiliser le Dr Octopus et plus largement les anciens univers de Spider-Man au cinéma. Rendez-vous le 15 décembre prochain !