Spider-Man - No Way Home : et si le Dr Strange était en fait un Skrull ?

La bande-annonce de « Spider-Man : No Way Home » a déjà fait couler beaucoup d'encre. Maintenant que ces premières images ont enthousiasmé le monde entier, de nombreuses théories émergent sur la toile. Et l'une d'entre elles concerne le Dr Strange...

Spider-Man - No Way Home : une énorme attente !

La semaine dernière, Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Le film, réalisé par Jon Watts, est extrêmement attendu par les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Ce troisième opus porté par le jeune Tom Holland a de quoi créer l'attente. Effectivement, le long-métrage va avoir quelque chose d'inédit dans l'histoire du cinéma. Spider-Man : No Way Home va aborder le concept de multivers, et ainsi ramener des personnages issus d'autres franchises. C'est par exemple le cas du comédien Alfred Molina, qui apparaît dans la bande-annonce du film, dans le rôle du Dr Octopus. Un antagoniste qu'il a incarné en 2004 dans Spider-Man 2. Logiquement, Jamie Foxx devrait lui aussi reprendre le rôle de Electro, qu'il a campé dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros. De même, le film devrait également réserver des surprises de taille quant aux potentiels retours de personnages issus d'autres univers.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Spider-Man : No Way Home va également développer le personnage de Dr Strange. Le puissant sorcier, toujours interprété par Benedict Cumberbatch sera effectivement de la partie, pour donner un coup de main à Peter Parker. Dans la bande-annonce du film de Jon Watts, le Sorcier Suprême prend des décisions étonnantes, qui vont visiblement créer l'ouverture vers le multivers. Pour aider Peter Parker il décide de jeter un sort extrêmement dangereux. Ce dernier va entraîner une fracture dans le tissu de la réalité, et notamment entraîner l'arriver du Dr Octopus. Une décision contraire à sa mission première : défendre la réalité. Une action étrange qui pousse certains fans à penser que le Dr Strange n'est pas lui-même !

Et si Dr Strange était en fait un Skrull ?

Le film Captain Marvel a introduit les Skrulls dans le MCU. Ces extraterrestres métamorphes sont bien connus des lecteurs de comics. Essentiellement belliqueux dans les comics, ces aliens verts sont responsables de la Secret Invasion, un énorme crossover devenu extrêmement culte chez les fans. En effet, dans cette histoire qui se déroule sur plusieurs années, les Skrulls tentent de prendre le contrôle de la Terre en remplaçant discrètement des super-héros, des super-vilains, des politiciens, des chefs d’États, des influenceurs, etc... Via ce procédé, ils peuvent ainsi prendre les décisions et permettre à leur concitoyens de débarquer sur Terre.

On sait maintenant que Marvel Studios prévoit d’adapter Secret Invasion sous la forme d'une série sur Disney+. Ainsi, logiquement, l'invasion a déjà commencé dans le MCU. En témoignent Spider-Man : Far From Home et WandaVision où des Skrulls sont déjà postés dans des endroits stratégiques. On sait ainsi que des Skrulls ont pris les places de Nick Fury et Maria Hill sur Terre. Ce qui laisse penser que d'autres extraterrestres sont déjà eux aussi en place dans le MCU, sans que les spectateurs ne le sachent. Une théorie de ce genre entoure déjà le personnage de Sharon Carter dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Maintenant, cette même théorie s'applique au Dr Strange.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Après tout, ça n'a aucun sens que le Dr Strange accepte de mettre en péril toute notre réalité pour soulager l'esprit de Peter Parker. Un choix totalement illogique qui a mis la puce à l'oreille des fans. Plus tard dans la bande-annonce, le Dr Strange semble se battre contre Spider-Man. Il n'hésite pas à le placer sous sa forme astrale. Avec la Secret Invasion à venir, n'importe qui pourrait être un Skrull. Ce qui ouvre la voix à des remplacements sans limite et inattendus. Par contre, seuls les Super-Skrulls ont la capacité de copier les pouvoirs des super-héros, et ces derniers n'ont pas encore été introduits. De même, un sort comme celui qui est employé par le Dr Strange demande une puissance que les Skrulls ne sont pas censés posséder.

Ainsi, cette théorie a évidemment des limites, mais peut éventuellement tenir la route. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Marvel Studios nous réserve assurément des surprises de ce côté là.