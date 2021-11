Spider-Man : No Way Home - le nouveau poster confirme la présence du Bouffon Vert

On s’en doutait fortement à la sortie de la bande-annonce. C’est maintenant confirmé via l’affiche officielle de « Spider-Man : No Way Home », le Bouffon Vert est bien de retour !

Spider-Man : No Way Home – une cour de récréation géante

Spider-Man : No Way Home promet d’être une dinguerie monstrueuse. Réalisé par Jon Watts, le long-métrage vient conclure la trilogie de Tom Holland, initiée en 2017 avec Spider-Man : Homecoming. Dans ce nouveau volet, les choses ne vont pas se dérouler comme d’habitude. Parce que le métrage promet de ramener des visages connus d’autres univers. On sait par exemple que Jamie Foxx va reprendre son rôle de Electro, qu’il avait dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros ; et qu’Alfred Molina va revenir dans la peau de Dr Octopus, qu’il détenait déjà il y a plus de quinze ans dans Spider-Man 2.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Ces deux personnages ne devraient pas être les seuls à revenir dans Spider-Man : No Way Home. Il se murmure que Venom fera lui aussi une apparition, comme le suggère la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage. D’autres protagonistes comme Mary Jane, incarnée par Kirsten Dunst, le Daredevil de Charlie Cox, ou bien évidemment les deux autres Spider-Men campés par Andrew Garfield et Tobey Maguire, pourraient eux aussi être de la partie !

Le Bouffon Vert sera bien présent

En tout cas, parmi les incertitudes, il y a un personnage qui n'en fait plus partie ! Il s’agit du Bouffon Vert. Déjà, lors de la bande-annonce du film, une des bombes citrouilles du célèbre antagoniste faisait son apparition. Le super-vilain est maintenant présent sur l’affiche officielle de Spider-Man : No Way Home. Celle-ci met en scène le tisseur, aux prises avec les bras du Dr Octopus. Mais plusieurs autres détails sont à retenir.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Parce qu’en effet, Dr Octopus ne sera pas le seul méchant de cette histoire. Spider-Man sera aux prises avec au moins quatre super-vilains : Dr Octopus, Electro, L’Homme de Sable et Le Bouffon Vert. C’est en tout cas ce que suggère l’affiche de Spider-Man : No Way Home. En effet, les plus attentifs auront remarqué des références à ces quatre personnages.

Pour Dr Octopus c’est assez évident, via la présence de ses bras métalliques. Les éclairs dans le ciel font quant à eux référence à Electro. Plus bas dans l’affiche, on peut remarquer des traînés de sables en l’honneur de L’Homme de Sable. En effet, Thomas Haden Church va reprendre le rôle de Flint Marko, qu’il détenait dans Spider-Man 3. Enfin, les plus observateurs verront, à droite du poster, en tout petit, le Bouffon Vert lui-même. Le style old school du personnage, prêt à faire des dégâts sur son planeur emblématique, renvoi directement à sa première version, celle de Willem Dafoe dans le tout premier Spider-Man. Cependant, on ne sait pas encore quelle version sera présentée : celle de Willem Daffoe, celle de James Franco ou celle de Dane DeHaan.

Une affiche superbe qui confirme en tout cas qu’une partie des Sinister Six sera présente pour mettre Spider-Man à l’amende. Reste à savoir quels seront les deux personnages restants pour compléter cette équipe de super-vilain. Certains optent pour le Rhino, le Lézard ou Kraven le chasseur. Une chose est sûre, avec une durée de 2h40, Spider-Man : No Way Home va nous réserver de nombreuses surprises ! Rendez-vous le 15 décembre prochain pour découvrir le 27ème film du Marvel Cinematic Universe.