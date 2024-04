Ce soir à la TV : 7 millions d'entrées, c'est le plus gros succès d'un film de super-héros en France

Ce soir TF1 passe "Spider-Man : No Way Home". Lors de sa sortie en salles, le blockbuster était devenu le plus gros succès de tous les temps pour un film de super-héros en France. Et dans le monde, ses recettes avaient été très impressionnantes.

Spider-Man No Way Home : un carton dans le monde, et surtout en France

Pour les blockbusters américains, le marché le plus important est évidemment celui d'Amérique du Nord. C'est là que les films engrangent généralement le plus de recettes. Néanmoins, la France est souvent parmi les pays qui rapportent le plus à ces productions, derrière la Chine et le Royaume-Unis. C'est le cas par exemple avec Dune 2, qui voit la France être le 5e marché mondial au moment où nous écrivons ces lignes. Mais même si les chiffres du film de Denis Villeneuve sont impressionnants, ce n'est rien comparé à un certain film de super-héros qui débarqua dans nos salles le 15 décembre 2021.

C'est en effet à cette date que les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont pu découvrir Spider-Man : No Way Home. Le film fait suite à Far From Home (2019), qui avait déjà été un des plus gros succès de Marvel. Dans cette nouvelle aventure, Peter Parker (Tom Holland) voit son identité être révélée au monde entier. Il demande alors l'aide au Docteur Strange pour qu'il fasse oublier aux gens cet élément. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu et un multivers va être créé. Ainsi, des personnages d'autres univers débarquent dans le monde de Parker, comme le Spider-Man incarné par Andrew Garfield et celui incarné par Tobey Maguire. Et avec eux, tous les antagonistes qu'ils avaient affrontés dans des films précédents.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios

Des chiffres hallucinants

La réunion de tous ces personnages mythiques et le déluge de fan service a visiblement convaincu le public. Sur toute sa période d'exploitation, Spider-Man : No Way Home a cumulé plus de 7,3 millions d'entrées en France. Un score impressionnant qui en a fait le plus gros succès du MCU, juste devant Avengers : Endgame et ses 6,9 millions d'entrées. Mieux encore, il s'agit actuellement du film de super-héros le plus vu en France au cinéma. Et à l'époque, il avait laissé loin la concurrence puisqu'en 2021 Mourir peut attendre n'avait cumulé "que" 4 millions d'entrées.

À l'étranger, Spider-Man : No Way Home a évidemment été aussi un carton. Ce qui a permis au film d'engranger plus d'1,9 milliard de dollars de recettes dans le monde (en partie grâce à un fan qui a vu le film 292 fois). Soit juste derrière Avengers : Infinity War (2 milliards de dollars), et assez loin tout de même d'Avengers : Endgame (2,7 milliards de dollars). Un chiffre qui aurait pu être encore plus gros si le film était sorti en Chine. Ce qui n'a pas été le cas en raison des demandes du comité de censure. Malgré cela, l'Homme-Araignée n'a pas été égalé depuis par un autre film du MCU.