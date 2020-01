Star Trek : Tarantino annonce qu’il ne fera pas le film

Vous avez aimé ? Partagez :

Remballez vos espoirs s’il vous en restait, Quentin Tarantino vient d’annoncer que le film « Star Trek » qu’il avait en tête, et dont il a déjà parlé, n’allait pas se faire. Sa rencontre avec une licence aussi populaire aurait pu être intéressante, mais QT a d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Un rêve geek prend fin. Quentin Tarantino ne réalisera pas le film Star Trek qu’il a évoqué plusieurs fois. Quelqu’un de cinéphile comme lui, biberonné au cinéma de genre et tout ce qui touche à la pop culture, aurait été particulièrement bien placé pour aborder cet univers – à condition qu’on lui laisse une certaine liberté dans l’approche afin de ne pas modérer sa sensibilité. Et même si on avoue y avoir un peu cru, avec du recul, que ce dossier se concrétise paraissait assez peu probable. En mai 2019, Tarantino laissait entendre qu’un script existait et qu’il avait déjà eu des contacts avec la Paramount. Mais plus les mois passaient et moins ça sentait bon.

Clamant à tout-va que sa filmographie ne dépasserait pas les dix films, il semblait assez peu possible qu’il opte pour ce projet en guise de point final. En fin d’année dernière, il ne faisait plus preuve d’optimisme, se positionnant comme étant déjà passé à autre chose. Son envie était plutôt de se diriger vers un objet plus petit qui ne soit pas destiné au très grand public. Sans oublier que la Paramount a confié Star Trek 4 à Noah Hawley, réduisant encore plus les chances de voir Tarantino faire un film de la licence.

Tarantino lâche son projet Star Trek

Au micro de Deadline (via Collider), le réalisateur vient sans doute de clore cette affaire en annonçant qu’il ne fera pas ce Star Trek mais que ses idées ne seront pas forcément mises à la poubelle :

Je pense qu’ils vont faire ce film, mais je ne vais juste pas le réaliser. Mais c’est une bonne idée. Ils devraient vraiment le monter et je serais enchanté d’aller en parler avec eux pour leur faire des remarques sur la première version du scénario.

Il pourrait donc y avoir, un jour, un peu de Tarantino dans l’univers Star Trek. Certes, pas de la manière espérée, mais quelques folles idées pourraient survivre. On ne saurait dire ce que contient le scénario qu’il avait imaginé. La seule chose évidente est que cette trame n’est pas connectée à la saga en cours actuellement. N’oublions pas, non plus, qu’un autre film serait en préparation pour créer une passerelle entre une série et le grand écran.