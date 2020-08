Star Wars : Kathleen Kennedy en dit plus sur le futur de la saga

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sait que des changements doivent intervenir dans la formule Star Wars après la fin de la saga Skywalker qui aura occupé le public pendant des décennies. Elle s'est exprimée sur les futurs films et ne semble pas pressée de s'y mettre.

La saga Skywalker : une histoire sur plus de 40 ans

George Lucas a lancé sa grande aventure Star Wars en 1977, avec Un Nouvel Espoir. Premier morceau d'une saga qui en contiendra neuf. Le dernier est sorti en 2019, soit plus de 40 ans après le début. Durant tout ce temps, les fans auront vu des films qui participent à une histoire commune. Lucasfilm sait que la réception de L'Ascension de Skywalker est très mitigée mais c'est aussi quelque part une libération de ne plus a voir à réfléchir pour incorporer chaque nouvelle histoire dans un cadre précis La priorité est de ne plus réfléchir à des trilogies - un format trop imposant et contraignant - pour décider au cas par cas ce que chaque nouvelle trame a besoin pour se développer. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais de grandes trilogies qui nous tiennent en haleine pendant des années.

Le futur de Star Wars s'éclaircit

Le mode opération de Lucasfilm va changer. La marque Star Wars préserve un monstrueux potentiel commercial mais il ne faut pas faire n'importe quoi pour autant. Les fans ne se font jamais prier pour exprimer leur mécontentement quand un projet ne leur plaît pas. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, s'est exprimée chez The Wrap sur le futur de la franchise et elle semble vouloir prendre son temps pour déterminer comment envisager la suite :

Des histoires de cet univers ont été racontées durant ces 40 dernières années, mais nous savons désormais que la mythologie s'étend sur environ 25 000 ans (...) Nous avons juste besoin de temps pour prendre du recul et absorber ce que George a inventé, pour commencer réfléchir à ce que les choses pourraient être ensuite. C'est ce que nous avons fait, et nous nous sommes beaucoup amusés à le faire et à rencontrer de nombreux cinéastes et talents.

Si on a cette impression que le studio ne sait pas trop où il va avec Star Wars, c'est parce que c'est actuellement le cas. On a quand même quelques informations sur les gens qui vont travailler dessus. Taika Waititi va réaliser un film, un autre sera développé par Kevin Feige et Rian Johnson continue normalement de plancher sur un projet. D'après ce que dit Kathleen Kennedy, elle aurait prospecté à Hollywood pour voir si des nouvelles têtes ou des gens qui n'ont rien à voir avec Star Wars pourraient apporter de la nouveauté dans cette grande machine. On rejoint cette initiative de lâcher le format de la trilogie afin de laisser des personnalités différentes s'exprimer. L'espace est énorme, avec des époques, des lieux et des personnages qui n'ont jamais été mis en lumière.

Tout de même, ce recul qui est en train d'être pris n'empêche pas Disney d'avoir déjà bloqué trois créneaux pour des nouveaux films Star Wars. Le premier ne sortira pas avant le 22 décembre 2023. Les suivants sont prévus pour le 19 décembre 2025 et le 18 décembre 2027.

La télévision est la priorité

Bob Iger de chez Disney disait après la sortie de L'Ascension de Skywalker que la priorité serait donnée à la télévision. Les séries Star Wars en prises de vues réelles vont devenir récurrentes sur la plateforme Disney+. Avec un prochain long-métrage prévu pas avant 2023, il a effectivement dit vrai. La série The Mandalorian va continuer avec la seconde saison prévue pour octobre prochain (une troisième a été commandée), une mini-série va narrer les aventure d'Obi-Wan entre les épisodes 3 et 4, Cassian Andor reviendra dans un spin-off à Rogue One, puis on a appris que Leslye Headlan développait un programme sur lequel on ne sait rien. Les fans de Star Wars auront leur dose sur le petit écran et si tout est aussi bon que la première saison de The Mandalorian, on risque de vite oublier l'échec de la dernière trilogie.