Star Wars : l’un des prochains films sera réalisé par une femme

Alors que « L’Ascension de Skywalker » est toujours dans certaines salles, on peine à savoir comment va se dessiner le futur de Star Wars sur le grand écran – pour les séries, c’est une autre histoire. Mais Lucasfilm veut donner sa chance à une femme pour l’un des prochains films.

À l’heure où la saga Skywalker prend fin, Lucasfilm arrive à un tournant dans l’histoire de Star Wars. Il est réellement temps de passer à autre chose, ce qui implique de penser à de nouvelles histoires, sans avoir le souci de les rattacher à une grande aventure qui s’étend finalement sur neuf films. On a envie de dire que c’est une perspective intéressante car nous allons pouvoir voir du neuf dans la mythologie Star Wars. Mais encore faut-il que le studio sache où il va. Ce qui ne semble pas réellement être le cas.

La trilogie de David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones, ne verra pas le jour parce que les compères sont trop occupés par leur deal chez Netflix. On ne sait pas non plus si Rian Johnson va arriver au bout de son idée pour l’histoire qu’il doit imaginer.

La seule bonne nouvelle pour le moment, c’est qu’un film Star Wars développé par Kevin Feige verra le jour mais aucune information supplémentaire n’est connue sur le sujet. On a récemment entendu dire que Taika Waititi avait été approché pour apporter sa contribution, bien que rien ne semble le confirmer.

Une femme pour un prochain Star Wars

Ce qui est sûr, c’est que le format de la trilogie ne sera plus une priorité. Lucasfilm veut se laisser le choix d’aborder les prochaines histoires sans forcément définir un moule à l’avance. Une bonne idée, pour probablement accentuer la diversité dans les angles d’approche. Et puisqu’on évoque la diversité, nous devrions en trouver derrière la caméra, avec, notamment, une femme qui pourra enfin réaliser un film Star Wars ! Lors de son passage sur le tapis rouge des BAFTA Awards, la boss Kathleen Kennedy s’est arrêtée au micro de BBC News et quand on lui a demandé si une femme prendra les commandes d’un futur film, sa réponse ne laisse aucunement place au doute :

Oh absolument. Il n’y a aucun doute [là-dessus].

Cette petite révolution a déjà commencé pour Star Wars avec les séries. Sur The Mandalorian, Deborah Chow et Bryce Dallas Howard étaient derrière des épisodes. Chow sera également très importante sur la série Obi-Wan ! Comme Marvel, qui cherche à viser une diversité dans ses personnages et aux postes importants dans la conception des films, Lucasfilm pense qu’il faudra passer par là de nos jours, parce que l’industrie se doit de changer. Et que d’aussi grosses marques montrent la voie ne peut qu’être bénéfique. Maintenant, nous n’avons plus qu’à patienter pour en savoir plus sur les prochains films Star Wars, et on attend avec impatience de connaître l’identité de celle qui sera choisie !