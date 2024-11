Star Wars : mauvaise nouvelle pour le prochain film de la saga

Depuis qu’il a été annoncé en avril 2023, "Star Wars 10" connait un développement compliqué. Le long-métrage vient de connaître un nouveau coup dur, puisque Disney a décidé de reporter sa date de sortie.

Star Wars 10 arrivera plus tard que prévu

Si l’arc narratif de Rey aurait pu trouver sa conclusion dans L’Ascension de Skywalker, le personnage incarné par Daisy Ridley va finalement revenir. Annoncé en avril 2023, un nouvel épisode de la saga Star Wars, pour le moment intitulé New Jedi Order, est en préparation et verra l’actrice britannique reprendre son rôle.

Depuis l’annonce du film, Daisy Ridley et sa réalisatrice, Sharmeen Obaid-Chinoy, se sont brièvement exprimés sur le sujet en novembre 2023 puis en janvier dernier. Mais depuis, peu de nouvelles ont été données sur l’avancée du projet. Et il semblerait que son développement ne se soit pas déroulé aussi rapidement que Disney l’aurait souhaité. Car le studio a pris une décision importante sur sa date de sortie.

Le film est remplacé par L’Âge de glace 6 dans le calendrier Disney

Comme le rapporte The Wrap, Lucasfilm a décidé de repousser la sortie de Star Wars 10. Celui-ci était censé arriver dans les salles nord-américaines le 18 décembre 2026. Mais il ne sera donc visiblement pas prêt pour cette date.

À la place, Disney a choisi de caler L’Âge de glace 6. Un autre long-métrage particulièrement attendu, donc. John Leguizamo avait teasé le développement de ce film en septembre dernier. On ne sait pas encore de quoi parlera cette nouvelle histoire. Quant à Star Wars 10, Disney n’a pas communiqué de nouvelle date de sortie pour le film.

Ce nouvel opus est-il en danger ?

Il y a donc de quoi se poser des questions sur le futur de Star Wars 10. D’autant que Steven Knight, le scénariste de Peaky Blinders qui était censé écrire ce nouveau volet de la saga, a quitté le projet un peu plus tôt cette année. The Wrap assure toutefois que, contrairement à d’autres films retirés du calendrier de Disney et qui ont tout simplement été annulés, le nouveau Star Wars est toujours en développement.

S’il connait un développement compliqué, Star Wars 10 devrait donc bel et bien voir le jour. Mais on ne sait pas quand on pourra le découvrir. Avant cela, The Mandalorian & Grogu est prévu pour le 20 mai 2026 dans les salles françaises. Jusqu’à présent, Disney a aussi maintenu sur son calendrier la date du 15 mai 2027 pour la sortie d’un autre film Star Wars, qui n’a pas encore de titre.