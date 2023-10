Star Wars : un reboot avec Luke, Leia et Han ? Cette folle idée du réalisateur de Kingsman

Et si après "Harry Potter" et "Le Seigneur des anneaux", la saga "Star Wars" avait à son tour droit à un reboot ? C'est l'idée étonnante que suggère Matthew Vaughn qui aimerait revoir des films avec les premiers personnages imaginés par George Lucas.

Matthew Vaughn a une (mauvaise) idée pour l'avenir de Star Wars

Hollywood a un goût très prononcé pour les reboots. Pourtant, il y a quelques grandes sagas cinématographiques qu'on n'aurait pas imaginé être concernées. Comme Harry Potter, Le Seigneur des anneaux ou Star Wars. Pourtant, la première va être relancée en série, tandis que pour la seconde, Warner Bros. a annoncé dernièrement la mise en chantier de nouveaux films. Ce qui peut éventuellement se comprendre puisqu'à l'origine il y a des romans.

Reste alors Star Wars, dont l'univers continue de se développer avec des séries sur Disney+. Du côté des films, les projets n'ont pas beaucoup avancé malgré plusieurs annonces ces dernières années. Mais rien qui se rapprocherait d'un reboot. Du moins pour l'instant.

Star Wars épisode IV : Un nouvel espoir ©Lucasfilm

Car c'est bien ce que souhaiterait voir Matthew Vaughn. Le réalisateur des films Kingsman (et du film à venir Argylle) a évoqué cette idée lors d'une interview avec ScreenRant. Il y déclare qu'en cas de relance de Star Wars, revenir aux personnages de la première trilogie, Luke Skywalker, Leia et Han Solo, serait la meilleure chose à faire.

Si quelqu'un me demandait, qu'est-ce que tu veux faire ? Je dirais que je veux me plonger dans l'univers et les personnages de quelqu'un d'autre et d'autres franchises. J'ai d'abord dit cela en plaisantant, mais finalement, c'est peut-être bien ce que je voudrais faire. S'ils veulent relancer Star Wars, ils pourraient commencer avec les Skywalker. Et là, je me dirais : "Hé, ça va être intéressant". Parce que pour moi, il faut que ce soit quelque chose d'audacieux, de différent et de courageux.

"Je veux voir Luke Skywalker"

Matthew Vaughn est bien sûr conscient que pour beaucoup un tel projet serait impossible et que personne n'oserait toucher à de telles icônes. Pourtant, le réalisateur a des arguments en prenant notamment une autre grande saga comme James Bond.

On m'a dit que c'était impossible. J'ai répondu : "Il y a eu trois Spider-Man, des James Bond. Qu'est-ce que vous racontez ? Pourquoi cela n'est-il pas possible ?" Je ne contrôle pas Star Wars, mais si je le pouvais, je ferais quelque chose de grand, de courageux, avec les grands personnages. Je veux voir Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo et Chewie en train de faire leurs trucs. Pas un cousin éloigné. Qui ça intéresse ?

Il s'agit évidemment de l'opinion de Matthew Vaughn et tout le monde ne sera pas d'accord avec lui (nous les premiers). Certes, raconter l'histoire "d'un cousin éloigné" n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais c'est justement le fait de rester accroché aux personnages d'origines qui provoque une lassitude et donne lieu à un manque d'originalité.

Serait-ce vraiment si audacieux de revenir à des personnages déjà connus ? Parmi les projets évoqués, la série The Acolyte, qui doit se dérouler 200 ans avant La Menace Fantôme, nous semblait l'idée la plus intéressante. Mais Disney a décidé de rester proche des Skywalker pour un prochain film qui verra le retour de Daisy Ridley dans le rôle de Rey, et se déroulera 15 ans après L'Ascension de Skywalker. Reste à espérer que, du côté de Lucasfilm, on ne songe pas encore à un reboot des premiers films et que l'idée de Matthew Vaughn en reste au stade du fantasme.