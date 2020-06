Superman : Henri Cavill veut (encore et toujours) reprendre le costume

Henri Cavill ne sait pas ce que va devenir son Superman. L'acteur réitère son intérêt pour le rôle et souhaite même reprendre le costume pour plusieurs années. La Warner va-t-elle lui donner satisfaction ?

Henri Cavill s'accroche à Superman

Henry Cavill et Ben Affleck sont les deux grands perdants de l'ère post-Justice League. La Warner ne sait plus quoi faire de Superman et Batman avec l'avortement en cours de route du DCEU tel qu'il était pensé avant. Mais l'interprète de l'Homme d'acier ne veut pas abandonner ! Dans une interview pour le média américain Variety, il continue de se montrer ouvert à l'idée de reprendre le costume qu'il a porté dans trois films :

Comme c'est un héros merveilleux, c'est une responsabilité que je suis heureux d'endosser, et j'espère que je pourrai avoir l'occasion d'incarner davantage Superman dans les années qui viennent.

Le mois dernier, la presse d'Outre-Atlantique annonçait que la Warner voulait proposer à Henri Cavill de reprendre du service pour plusieurs films mais la réalité serait bien moins claire car aucune offre définie n'est a priori sur la table. Cependant, ce ne serait pas pour faire un nouveau film dédié à Superman mais plutôt pour le faire revenir en assistant d'autres héros. Une intention regrettable, le public étant dans l'attente d'un Man of Steel 2. Si un terrain d'entente satisfaisant pour tout le monde est trouvé, Henri Cavill pourrait enfin revenir dans la galaxie DC.

Le multivers, la solution pour le ramener ?

On dit communément que le DCEU a été abandonné par la Warner après l'échec Justice League. Le studio veut continuer de développer la marque DC avec des héros qui étaient dedans. Le film The Flash: Flashpoint verra notamment le jour, avec Andy Muschietti à la baguette et Ezra Miller toujours dans le rôle principal. Ce projet pourrait relancer l'univers étendu en introduisant le concept de multivers au cinéma - Marvel s'y est mis et va l'exploiter dans tous les sens pour les prochaines phases du MCU. Michael Keaton est courtisé pour revenir en Batman et éclipser la version de Ben Affleck (celle de Robert Pattinson fonctionne en totale autonomie). Aucun autre Superman n'est encore prévu et le multivers pourrait permettre à Henri Cavill de revenir dans la danse. Tout cela est encore très flou et parsemé d'hypothèses qui pourraient n'être que de doux rêves contrariés.

Pour revoir à coup sûr Superman en action, il faut attendre la Snyder Cut de Justice League prévue en 2021 sur HBO Max.