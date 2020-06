Superman : Henry Cavill ne devrait plus avoir de film en solo

Une nouvelle apparition d'Henry Cavill en Superman se complique un peu plus. La Warner ne pense pas qu'il mérite un film en solitaire et voudrait l'exploiter d'une manière plus petite. De quoi nous faire comprendre qu'on a peut-être eu des faux espoirs à ce sujet dernièrement.

Il y a d'abord eux l'excitation quand on a appris qu'Henry Cavill était en discussion avec la Warner pour éventuellement reprendre le costume de Superman. Puis, un autre rapport a tempéré ça en expliquant que la situation était compliquée, avec rien de concret encore sur comment l'acteur pourrait revenir.

Toujours dans cette tendance négative, Heroic Hollywood dévoile que la Warner n'aurait pas un intérêt suffisant pour une nouvelle aventure en solitaire de Superman. À en croire le média américain, qui s'appuie sur la connaissance d'un insider, il faut uniquement attendre que le personnage apparaisse avec un héros dans un film en commun. Rien de majeur à attendre pour le moment, même si on a vu avec la Snyder Cut que la Warner pouvait changer d'avis par rapport à ses précédentes décisions.

Pas de Man of Steel 2 pour Henry Cavill

La question, maintenant, est de savoir si Henry Cavill acceptera d'être un second couteau alors qu'il peut aspirer à mieux. Ce qu'on pensait être un retour d'intérêt pour un personnage délaissé n'est en fait que la continuité de ce qui se passe depuis Justice League. Wonder Woman et Aquaman continuent leurs aventures de leur côté, le Batman de Ben Affleck est abandonné (temporairement ou définitivement ?) et Superman ne fait qu'attendre. Man of Steel 2 n'est à l'heure actuelle aucunement dans les plans de la Warner, au grand désarroi de ceux qui souhaitaient voir l'arc narratif du personnage se prolonger.

En regardant les prochains films prévus dans le catalogue DC, on ne voit même pas où Superman aurait sa place. Dans un Shazam 2, pas exemple ? Le premier épisode avait tenté quelque chose (d'inutile) avec Superman. Ou dans The Flash ? Voire dans l'un des projets dont on ne connaît pas encore l'existence ? Dans tous les cas, ça ne devrait pas être le film Supergirl, qui est apparemment lui aussi loin d'être une priorité pour le studio. À force, on va finir par croire que l'Homme d'acier devra attendre une nouvelle interprétation, comme l'est The Batman, pour se frayer un chemin jusqu'à nos salles. Si cela venait à se faire, ce sera sans Henry Cavill.