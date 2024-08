Le Superman de James Gunn ne devrait pas avoir de reshoots, et voilà pourquoi

L’homme d’acier va faire peau neuve. Pour son premier film à la tête de DC Studios (dont il a pris les rênes avec Peter Safran en octobre 2022), James Gunn a choisi un projet particulièrement ambitieux. À savoir une nouvelle version de l’histoire du super-héros sans doute le plus célèbre de tous les temps : Superman.

Dans ce nouveau Superman, on verra cette fois David Corenswet incarner le célèbre héros. Le long-métrage a débuté ses prises de vues en février dernier. Après de longs mois, elles se sont terminées fin juillet. Et nous apprenons désormais une excellente nouvelle pour l’avancée du projet : il n’y aura sans doute pas besoin de reshoots !

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, James Gunn aime les utiliser pour dialoguer de ses projets avec ses fans. Récemment, sur Threads, il a discuté avec certains d’entre eux de l’avancée de Superman. Lorsqu’une personne lui a demandé si des reshoots seraient nécessaires, il a répondu qu’il ne le savait pas encore. Mais il a expliqué que cela était rarement le cas pour ses films. Car, comme il l’a révélé dans un autre post, il aime suivre des règles qui lui permettent de ne pas avoir recours à des reshoots :

1) Je me sur-prépare. 2) Je ne commence pas à tourner avant d’avoir un scénario fini dont toute mon équipe est contente. 3) Je recrute des acteurs et des responsables d’équipes dont je suis sûr qu’ils savent faire leur travail. 4) Je m’entoure de gens qui me challengeront et ne me diront pas simplement ‘oui’ tout le temps. 5) Je me demande tous les jours – est-ce qu’il y a des petites imperfections dans le scénario ou dans ce que l’on tourne qui pourraient devenir d’énormes imperfections au montage ? 6) Je suis de nouveau les règles 1 et 2 !