Superman : Patty Jenkins se verrait bien aux commandes d'un prochain film

A-t-on perdu Superman ? Si le personnage culte de chez DC fera son retour dans la Snyder Cut de "Justice League", on ne sait toujours pas s'il reviendra à l'avenir pour une nouvelle aventure solo. Patty Jenkins serait intéressée à l'idée de diriger un film sur lui.

Où en est Superman ?

Un univers étendu DC ne pouvait se faire sans Superman. Lui et Batman sont les deux figures les plus importantes que l'on trouve dans les comics de cette écurie. Ils ont été relancés ensemble au cinéma, avec leur nouvelle incarnation respective, dans Batman v Superman. On a pu les retrouver ensuite dans le carnage Justice League. Depuis, Ben Affleck et Henry Cavill ont été laissés de côté. Pour le premier, il reprendra le costume à l'occasion du film The Flash. Pour le second, la situation est pire puisque Warner semble ne pas savoir quoi faire du personnage. Aucun prochain projet avec lui n'est prévu. L'été dernier, quelques retours de la presse américaine avançaient que le studio voulait continuer de travailler avec l'acteur mais davantage pour le placer dans des films centrés sur d'autres personnages. Comme un second couteau. Autant vous dire qu'on reste avec cette impression qu'il est condamné à rester au placard. À moins que quelqu'un se manifeste pour essayer de faire bouger les choses. Patty Jenkins, par exemple, serait ravie de s'occuper de ce héros.

Patty Jenkins se positionne pour l'après-Wonder Woman

La réalisatrice à qui l'on doit les deux films Wonder Woman a répondu sur Twitter à un internaute qui lui demandait quelles autres figures super-héroïques elle aimerait traiter au cinéma. Elle cite donc Superman, Spider-Man et Black Widow, en précisant qu'elle pense qu'il existe du potentiel à exploiter pour chacun d'entre eux.

Patty Jenkins a prouvé avec le premier Wonder Woman qu'elle pouvait signer des succès populaires avec un résultat au box-office culminant à 821,8 millions de dollars. La suite risque de faire un score inférieur, à cause de conditions particulières (la crise sanitaire et sa sortie sur HBO Max), mais on sent que la réalisatrice a fait son trou à Hollywood. La preuve récente en est que Disney est allé la chercher pour qu'elle dirige Rogue Squadron, un prochain film Star Wars. Cette première collaboration avec la firme aux grandes oreilles pourrait ensuite l'aider à travailler dans le MCU si elle le souhaite. Son histoire avec Wonder Woman va prendre fin lors du troisième film. Un projet désormais officiel qui lui permettra de boucler la boucle, pour ensuite se concentrer sur autre chose. On ne sait pas si elle voudra quitter le monde des super-héros mais ses contacts déjà établis avec Warner peuvent jouer en sa faveur si elle émet sérieusement le souhait de porter Superman.

Zack Snyder's Justice League ©HBO Max

Superman se fait attendre

On aimerait bien connaître la position du studio au sujet du personnage, pour comprendre réellement s'il faut encore espérer son utilisation. Même si l'échec Justice League a changé les plans du DCEU (Superman serait à priori apparu dans toute la trilogie), il serait dommage qu'Henry Cavill ne reprenne plus son costume. Il a derrière lui une communauté de fans assez solide et reste une figure très appréciée du cinéma américain. Le lancement du multivers avec The Flash pourrait être une parfaite occasion de trouver un nouvel angle d'approche, qui justifierait un retour de Superman.

Avant que Patty Jenkins ne déclare son intérêt pour Superman, James Gunn avait lui aussi songé à traiter le personnage. Ça ne s'était pas fait et il a finalement opté pour The Suicide Squad. Si du monde s'intéresse au super-héros originaire de Krypton, c'est qu'il reste des choses à lui faire vivre. On ne saurait dire quand la situation va se décanter mais on reste persuadé que ce moment arrivera dans un futur plus ou moins proche. En attendant, pour se consoler, il faudra se tourner vers la série Superman & Loïs... Ou vers la Snyder Cut attendue (en mars ?) sur HBO Max.