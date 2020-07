Tenet : Elizabeth Debicki évoque un tournage de cinéma "indie" - CinéSéries

On imagine quelle expérience ce doit être de tourner avec quelqu'un comme Christopher Nolan. Au tour d'Elizabeth Debicki d'évoquer ce qu'elle a vécu sur "Tenet" et elle fait un rapprochement entre le cinéma indépendant et le nouveau bébé du Britannique. Une comparaison qu'on n'attendait pas vraiment.

Le mystère Tenet

Tenet réalisé par Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine ou encore Kenneth Branagh au casting est attendu maintenant le 12 août dans les salles. Une sortie qui reste encore incertaine, à cause des conditions sanitaires. Le film a largement entamé sa promotion avec des trailers et des images, sans qu'on ne sache exactement de quoi il sera question. L'intrigue parlerait d'espionnage international et aurait un rapport avec la manipulation du temps. Un high concept comme Nolan les aime, à l'image de son Inception.

Un tournage particulier

Dans la mesure du possible, plusieurs membres du casting se sont exprimés ces derniers mois sur ce qu'ils ont vécu en compagnie de Christopher Nolan. Au tour d'Elizabeth Debicki de le faire chez Variety, en évoquant un travail prochain d'un film indépendant.

Il a cette capacité pour faire un film qui implique une réflexion complexe tout en le rendant divertissant et accessible. C'est presque comme si c'était un plateau de film indie à cause de la précision - Chris travaille très vite, le temps et l'énergie y sont consacrés. Il n'y a rien de superflu.

L'expression peut faire rire parce qu'on sait que Nolan ne bosse pas avec des moyens réduits et peut se permettre des folies visuelles. Mais ce n'est pas étonnant qu'elle ait eu cette sensation car on connaît le garçon comme un vrai bourreau de travail, qui sait exactement où il va. Ses idées doivent tellement être claires pour lui qu'il veut à tout prix suivre sa direction, qu'importe si vous ne comprenez pas tout. C'est ce qui est arrivé à Robert Pattinson et John David Washington, qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont joué. Kenneth Branagh ne peut même pas définir son rôle et Michael Caine ne sait pas de quoi parle Tenet.

Sa capacité à travailler vite, Christopher Nolan la tient sûrement de ses débuts. Quand il n'est pas encore le réalisateur d'élite qu'on connaît aujourd'hui, il fait des choses plus modestes comme Following, Memento ou Insomnia. C'est à partir de Batman Begins qu'il entre dans une autre dimension avec du cinéma plus cher, plus ample et plus spectaculaire. De ce que l'on sait, il parvient a priori toujours à travailler dans le cadre imposé par le studio, sans des refontes par le biais de reshoots ni des dépassements de budget.