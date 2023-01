The Batman 2 : Matt Reeves fait le point

Le cinéaste Matt Reeves, qui a mis en scène "The Batman", vient d'apporter des nouvelles rassurantes concernant sa suite. Le réalisateur a déjà débuté l'écriture de ce deuxième volet.

The Batman : une oeuvre ambitieuse

Après s'être illustré avec Cloverfield (2008) et à travers les deux derniers volets de la saga La Planète des Singes (2014 et 2017), le cinéaste Matt Reeves a décidé de s'attaquer au mythe du super-héros avec The Batman. Nouvelle adaptation du Chevalier Noir à l'écran, cette version proposait un casting prestigieux avec notamment Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano dans le rôle de l'Homme-mystère, Jeffrey Wright qui succédait à J.K. Simmons dans l'imperméable du commissaire Gordon ou encore Colin Farrell dans le costume du terrible Pingouin. Pour camper Bruce Wayne, la production a jeté son dévolu sur Robert Pattinson.

The Batman ©Warner Bros.

Affichant une durée de près de trois heures, The Batman s'est imposé comme l'une des œuvres hollywoodiennes les plus ambitieuses de l'année 2022. Le long-métrage a rencontré l'engouement des critiques et des fans. Surtout, côté box-office, l’œuvre a rapporté plus de 770 millions de dollars de recettes à travers le monde. Face à ce succès, la Warner a décidé de développer l'univers de ce nouveau Batman avec notamment des séries centrées sur Le Pingouin et sur la police de Gotham. Quant à The Batman 2, Matt Reeves a de bonnes nouvelles.

The Batman 2 : le film est actuellement en cours d'écriture

Lors d'une récente interview accordée à Collider pour le 15ème anniversaire de Cloverfield, Matt Reeves a apporté quelques précisions concernant The Batman 2. Le cinéaste a révélé qu'il passait le plus clair de son temps à l'écriture de The Batman 2 en compagnie de Mattson Tomlin. Ce dernier a contribué au scénario du premier volet, même s'il n'a pas été crédité au générique du film. Voici la déclaration complète de Matt Reeves :

Nous travaillons sur le film. Je vais vous le dire ainsi. Nous sommes plongés dedans. Mon partenaire Mattson Tomlin et moi écrivons. Et je suis vraiment excité par ce que nous faisons.

The Batman ©Warner Bros.

C'est en tout cas une nouvelle rassurante pour les fans de The Batman, surtout en cette période d’incertitude. En effet, depuis que James Gunn et Peter Safran ont pris la direction de DC Studios, de nombreux projets sont annulés. Les deux hommes sont en train de restructurer totalement l'univers cinématographique DC. Étant donné que Matt Reeves en est encore au processus d'écriture, il va encore falloir patienter avant de découvrir The Batman 2.