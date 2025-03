The Hunt for Gollum : mauvaise nouvelle pour le prochain film Seigneur des Anneaux

Avec "The Hunt for Gollum", une nouvelle histoire issue de l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien va être portée à l’écran. Toutefois, nous ne sommes pas près de découvrir ce futur film.

The Hunt for Gollum, nouvelle plongée dans l’univers du Seigneur des Anneaux

En mai 2024, une annonce a créé un énorme buzz parmi les fans du Seigneur des Anneaux. Car à cette époque, nous avons appris qu’un nouveau long-métrage de cet univers était en préparation. Intitulé The Hunt for Gollum, celui-ci prendra place à l’ère de La Commmunauté de l’anneau, peu de temps avant que Frodon ne quitte la Comté pour Rivendell. Il se déroulera au moment où Gandalf demande à Aragorn de trouver Gollum, afin de le questionner sur l’Anneau unique.

Andy Serkis sera de nouveau impliqué dans The Hunt for Gollum. En plus de rejouer l’alter ego de Smeagol, il réalisera le long-métrage. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens en seront les producteurs. Lors de l’annonce du projet, Warner Bros. avait annoncé une date de sortie en 2026. Toutefois, l’attente sera finalement plus longue.

Un an de plus à attendre

Dédiée entre autres aux œuvres de science-fiction, la Fan Expo de Vancouver a récemment eu lieu. Andy Serkis y a fait un passage. Klein Felt, journaliste pour le média The Direct, en a profité pour lui demander des nouvelles sur The Hunt for Gollum. Et le futur réalisateur du long-métrage a partagé une information décevante sur le projet :

Ce ne sera pas pour 2026. À l’origine, il devait sortir en décembre 2026. Mais ce sera plutôt décembre 2027.

Andy Serkis a ensuite détaillé l’avancée du film pour expliquer cette date. Il a révélé que l’équipe créative du long-métrage n’en était pour le moment qu’au début de son écriture. La préparation du tournage débutera plus tard cette année, mais demandera « six ou sept mois ». Les prises de vues auront ensuite lieu l’année prochaine. Avec le processus de post-production qui suivra – et qui devrait lui aussi être long –, le film ne sera donc pas prêt pour 2026.

Gandalf et Aragorn reviendront-ils ?

Andy Serkis ne s’est en revanche pas exprimé sur le casting de The Hunt for Gollum. Pour rappel, Ian McKellen a affirmé en septembre 2024 être partant pour reprendre son rôle de Gandalf. Mais son retour n’a pas encore été officialisé.

De son côté, Viggo Mortensen a expliqué en décembre dernier que son retour dans le costume d’Aragorn dépendrait « entièrement de la qualité du scénario ». Si Andy Serkis, Philippa Boyens et Peter Jackson veulent le voir revenir, ils vont donc devoir lui présenter un script convaincant.