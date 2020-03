The Man from Toronto : Woody Harrelson remplace Jason Statham

Jason Statham devait former un duo de choc avec Kevin Hart dans la comédie d'action "Man from Toronto" mais la star du cinéma d'action a préféré quitter le projet. Son remplaçant a été trouvé et c'est Woody Harrelson qui va donc prendre l'un des deux rôles principaux.

Sony s'était trouvé deux têtes d'affiche solides pour The Man from Toronto. En début d'année, nous vous annoncions que Kevin Hart et Jason Statham devaient partager cette aventure ensemble. Mais quelques semaines après, le premier des deux a décidé de quitter le projet, parce qu'il n'aimait pas la tournure qu'il prenait. D'après lui, le studio aurait peur d'aller trop loin dans la violence et miserait davantage sur l'aspect comique du scénario. Sauf que le Statham, lui, il veut que ça cogne sévère. Avec cet abandon, il fallait que Sony retombe sur ses pattes et trouve quelqu'un d'autre.

Deadline annonce que c'est Woody Harrelson qui a accepté de prendre la place laissée vacante. Après avoir accepté de tourner, pour le même studio, dans l'univers de Venom (il sera Carnage dans le second épisode), le voilà à bord de ce film.

Woody Harrelson malmènera Kevin Hart dans The Man from Toronto

Harrelson sait y faire quand il doit proposer un jeu un peu débridé. La roue libre est même parfois pas loin... Son profil correspond à ce que Sony voulait si l'humour est effectivement l'un des composants essentiels de The Man from Toronto. Le scénario écrit par Robbie Foxet Jason Blumenthal mettra en avant l'assassin le plus réputé de la profession - incarné par le nouveau venu, donc. Il se retrouvera dans une drôle de situation quand, lors d'une rencontre dans un Airbnb, son identité va être inversée avec celle de Teddy, un américain qui est son opposé. De là va débuter une aventure en duo qui leur demandera de collaborer malgré leurs différences. Kevin Hart sera ce fameux Teddy et on sait par avance que lui aussi sera à l'aise dans ce registre. Il vient, par exemple, encore de le prouver dans le dernier Jumanji.

Le film sera dirigé par Patrick Hughes, à qui l'on doit le délirant Hitman Bodyguard. Il se murmurait que le début de la production pouvait intervenir en ce mois de mars qui vient de débuter. Le média américain explique que c'est maintenant dans 5 semaines qu'elle commencera, ce qui laisse le temps à Harrelson de terminer de travailler sur Venom 2. Une date de sortie aux USA a été fixée au 20 novembre prochain.