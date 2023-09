The Movie Critic : le dernier film de Quentin Tarantino aurait-il trouvé son acteur principal ?

Dixième et dernier film de Quentin Tarantino, "The Movie Critic" pourrait avoir trouvé son acteur principal. Le cinéaste aurait proposé le rôle-titre à Paul Walter Hauser, connu notamment pour "Le Cas Richard Jewell" et "Cobra Kai".

The Movie Critic : l'ultime film de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino est déterminé à ne pas faire le long-métrage de trop, contrairement à des cinéastes qu'il admire comme John Ford et Howard Hawks. Voulant laisser derrière lui une filmographie idéale, le réalisateur de Pulp Fiction et Once Upon a Time... in Hollywood compte s'arrêter après dix projets. The Movie Critic sera donc ce qu'il considère comme son dixième et dernier film.

Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures Entertainment

Ce long-métrage se déroulera à la fin des années 1970, en Californie, et sera donc centré sur un critique de cinéma. Lors du 76e Festival de Cannes, QT déclarait à propos de son protagoniste (via Première) :

Je m'inspire d'un gars qui a vraiment existé, mais qui n'est jamais devenu célèbre. Il écrivait des critiques de films dans un magazine porno. (…) Ses papiers, c'était comme s'ils avaient été rédigés par un mélange entre le jeune Howard Stern et Travis Bickle, s'il avait été critique de cinéma. Vous voyez le style de son journal intime ? Transposez-le au cinéma. Ses papiers de ce journal porno étaient vraiment drôles. Il était méchant, il utilisait des gros mots, même des expressions raciales. Et ce qu'il balançait était particulièrement acerbe.

Paul Walter Hauser dans le rôle principal ?

En juillet dernier, une source proche de la production assurait au Daily Express que le cinéaste adorerait confier un rôle à Bruce Willis dans The Movie Critic. Cette source affirmait notamment au sujet de l'envie de Quentin Tarantino de collaborer à nouveau avec l'acteur, atteint de démence fronto-temporale, après Pulp Fiction :

Quentin n'a pas encore approché la famille de Bruce - et il se pliera complètement à leurs volontés s'ils disent qu'il est trop malade. Si c'est le cas, il prévoit d'essayer d'insérer un bref extrait d'un des nombreux films de Bruce dans le film. (...) Quentin souhaite lui rendre hommage avec une brève apparition sur grand écran, là où est sa place.

Selon l'insider Daniel Richtman, le réalisateur aurait par ailleurs proposé le rôle principal de son ultime long-métrage à Paul Walter Hauser. Ce dernier est célèbre pour avoir porté l'excellent Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood, mais aussi pour Moi, Tonya, Cruella, BlacKkKlansman ainsi que les séries Black Bird et Cobra Kai.

Richard Jewell (Paul Walter Hauser) - Le Cas Richard Jewell ©Warner Bros.

Alors qu'Hollywood fait actuellement face à la grève, le comédien n'a pas encore confirmé sa participation au projet. Initialement censé débuter à la fin de l'été, le tournage de The Movie Critic a été reporté à cause de la grève, et devrait donc commencer à la fin de celle-ci.