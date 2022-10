The Whale : pourquoi Aronofsky a choisi Brendan Fraser pour le rôle ?

Après avoir été mis de côté à Hollywood, Brendan Fraser fait un immense retour avec "The Whale". Le réalisateur Darren Aronofsky a expliqué pourquoi il avait opté pour ce comédien pour incarner un homme de 272 kilos, dépressif et qui souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée.

The Whale, le grand retour de Brendan Fraser

Brendan Fraser aura connu des heures sombres dans sa carrière. Alors qu'il fut un acteur phare dans les années 1990 - avec notamment La Momie (1999) - il a commencé à apparaître de moins en moins à Hollywood dans les années 2000. D'après l'acteur, en 2003, il aurait été victime d'une agression sexuelle par Philip Berk, l'ancien président la Hollywood Foreign Press Association. Après cela, Brendan Fraser aurait été blacklisté.

Mais ces dernières années le comédien est revenu au premier plan. D'abord avec des séries, comme sa performance dans Trust (2018) qui aura marqué les esprits. Ou encore avec Doom Patrol (2019). Même si on le voit peu à l'écran, il reste indissociable du personnage de Robotman, à qui il prête sa voix. Côté cinéma, on l'a vu tourner pour Steven Soderbegh dans No Sudden Move. Et il était très attendu en méchant de Batgirl, mais le long-métrage a malheureusement été jeté à la poubelle par Warner.

James Fletcher Chace (Brendan Fraser) - Trust ©FX

Qu'importe, Brendan Fraser est parvenu à faire un retour fracassant avec The Whale. L'acteur a été acclamé à la Mostra de Venise pour le film de Darren Aronofsky. Et on voit déjà en lui un grand favoris pour les prochains Oscars.

Il faut dire qu'avec The Whale, Brendan Fraser s'est vu offrir un rôle particulier. Celui de Charlie, un homme qui pèse 272 kilos, qui souffre du syndrome d'hyperphagie incontrôlée et qui tente de renouer avec sa fille de dix-sept ans. Pour cela, l'acteur a dû porter un costume pesant jusqu'à 150 kilos. Un rôle également profond et émouvant à en croire les retours sur le film. Dans tous les cas, Darren Aronofsky a fait confiance à Brendan Fraser pour incarner ce personnage, et cela a payé.

Le choix de Darren Aronofsky

Dans un long dossier de Variety, le cinéaste a expliqué avoir longtemps cherché la bonne personne pour ce rôle. Pendant des années, Darren Aronofsky aurait rencontré des tonnes d'acteurs. Mais ce n'est qu'après être tombé sur la bande-annonce d'un "film brésilien à petit budget" dans lequel a joué Brendan Fraser, qu'il a senti qu'il pouvait faire l'affaire. Il l'a alors rencontré, et a rapidement compris qu'il fallait l'engager.

Dès qu'il a quitté mon bureau après notre première rencontre, je l'ai senti. Je savais qu'il allait pouvoir jouer une personne que la plupart des gens commenceraient par rejeter. Mais en moins de cinq minutes, ils allaient ressentir quelque chose pour lui. Puis, après vingt minutes, ils commenceront à tomber amoureux du personnage, car il y a quelque chose de spécial chez Brendan. Et assez vite, il commence à vous briser le cœur.

Brendan Fraser et Darren Aronofsky ©Variety

Un come-back différent de Mickey Rourke

Un bel hommage de la part de Darren Aronofsky à Brendan Fraser qui aura tout donné pour ce rôle.

Si je n'aborde pas chaque jour de travail comme si c'était la première et la dernière fois que je jouais, alors je ne suis pas l'homme de la situation. Avec ce film, tout ce que j'avais à offrir est tout ce que vous voyez à l'écran.

Aronofsky a continué en comparant Brendan Fraser à une autre ancienne gloire qu'il a pu diriger, Mickey Rourke dans The Wrestler (2009). D'après lui, ce dernier avait autour de lui une "énergie négative à cause du doigt d'honneur qu'il a fait à l'industrie". Mais concernant Brendan Fraser, la situation reste très différente car il était aimé, "mais n'a pas eu l'opportunité de montrer toutes ses facettes".

Cela se ressent en effet dans tous les retours sur le film et l'engouement autour de la performance de Fraser. Pour le découvrir en France, il faudra attendre le 22 février 2023. Après quoi, peut-être, l'acteur remportera sa première statuette lors des Oscars, le 12 mars 2023.