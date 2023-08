Thor 5 : Taika Waititi parle de la suite et annonce un super méchant

Après "Thor : Ragnarok" et "Thor : Love and Thunder", Taika Waititi pourrait réaliser un "Thor 5". Le réalisateur s'est exprimé sur ce qu'il souhaiterait pour ce film.

Taika Waititi et le changement de ton de Thor

Taika Waititi a rejoint la famille Marvel en réalisant Thor : Ragnarok (2017). Le cinéaste a amené un grain de folie et d'humour qui manquait cruellement au super-héros incarné par Chris Hemsworth. Pas suffisant pour nous convaincre (voir notre critique), mais assez pour le public qui s'est déplacé en masse pour découvrir cette nouvelle aventure du Marvel Cinematic Universe (MCU). Avec plus de 850 millions de dollars de recettes au box-office mondial, le film a été un énorme succès, motivant Marvel Studios à garder le réalisateur pour une suite.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Cette suite, Thor : Love and Thunder (2022), a une fois de plus été un carton avec cette fois plus de 760 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Un peu moins que le précédant donc, mais un succès tout de même. Dès lors, on peut s'attendre à ce que le réalisateur néo-zélandais revienne pour diriger un troisième film, qui serait alors la cinquième aventure de Thor. D'autant que la fin de Love and Thunder garde une ouverture avec Thor désormais chargé de la garde de la fille de Gorr.

Un méchant plus redoutable qu'Hela dans Thor 5

Pour le moment, Thor 5 n'a pas été officialisé par le studio. D'après des rumeurs, le film serait néanmoins en développement. Et une récente déclaration de Taika Waititi va dans ce sens. Le réalisateur s'est exprimé dans le livre Marvel’s Thor 4 : Love and Thunder Movie Special Book, prévu pour septembre 2023 et dont Screenrant a partagé des éléments. Interrogé alors sur ce qu'il reste à faire avec Thor, le cinéaste répond :

Il faut que ce soit quelque chose qui donne l'impression de poursuivre l'évolution du personnage, mais toujours de manière très amusante et en lui donnant des choses à affronter qui donnent l'impression de renforcer les obstacles qu'il doit surmonter. Je ne pense pas que nous puissions avoir un méchant plus faible qu'Hela. J'ai l'impression qu'il faut passer à la vitesse supérieure et ajouter un méchant plus redoutable.

Cate Blanchett (Hela) - Thor : Ragnarok ©Marvel

Taika Waititi voudrait donc un adversaire supérieur à l'antagoniste de Thor : Ragnarok. Bien que cela puisse donner envie sur le papier, le MCU a souvent tendance à faire de belles promesses pour les méchants des films, avant de décevoir en n'allant pas au bout de ses ambitions. Reste que cette déclaration pourrait aller dans le sens de l'envie de Chris Hemsworth d'un peu plus de sérieux. Devant certaines critiques de Thor : Love and Thunder (voir la nôtre), l'acteur avait admis que l'humour était trop présent, à tel point que le film était "devenu trop ridicule".

Les fans devront tout de même patienter encore un peu avant que Thor 5 ne soit bien confirmé par Marvel et qu'il rentre en production. Et si on se base sur le calendrier annoncé jusqu'à présent par le studio, ce ne sera pas avant 2025.