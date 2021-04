Thor Love and Thunder : Christian Bale s'offre un nouveau look pour le film

"Thor : Love and Thunder" poursuit tranquillement son tournage en Australie. De nouvelles images ont ainsi montré Christian Bale avec une superbe boule à zéro. À l’instar de Chris Hemsworth et Natalie Portman, l’acteur britannique semble déjà être dans le rôle.

Quel rôle pour Christian Bale dans Thor 4 ?

Alors qu’il était le super-héros Batman chez DC Comics, Christian Bale sera un antagoniste au sein de la franchise concurrente. Ainsi, la star britannique sera introduite dans le MCU via Thor : Love and Thunder. Il y campera Gor, le massacreur de Dieux. Si le synopsis de ce quatrième volet consacré aux aventures du Dieu du Tonnerre n’a pas été encore dévoilé, on sait en revanche qui est le personnage incarné par Bale dans les comics.

Gor est donc un "vilain" introduit récemment dans les canons Marvel. Habitant d’une planète désolée, il a perdu toute sa famille, ce qui lui a fait perdre sa foi envers les Dieux. Par conséquent, il a juré de tous les réduire à néant.

Gor ©Marvel

Thor : Love & Thunder se prépare à un casting cinq étoiles puisqu’en plus de Bale, il réunira Chris Hemsworth, Natalie Portman (qui reprendra son rôle de Jane Foster), Tessa Thompson et Russell Crowe (dans un rôle encore inconnu). En outre, ce long-métrage sera une mini-réunion Avengers puisque Les Gardiens de la Galaxie feront également leur apparition avec Chris Pratt (Star Lord), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), et Pom Klementieff (Mantis).

La boule à Z

Alors que le tournage du film de Taika Waititi se déroule actuellement en Australie, Christian Bale est apparu avec zéro poil sur le crâne. Ce nouveau look, a-t-il été réalisé dans le but de porter des prothèses pour les besoins du film ? Ou est-ce parce que l’acteur s’est une nouvelle fois très investi dans son rôle ? On sait que depuis le début de sa carrière, Bale est un adepte des transformations physiques pour camper au mieux son personnage. On a pu voir cela dans des films tels que Le Machiniste, la trilogie Batman, Fighter, American Bluff, Vice ou bien encore Le Mans 66.

Cette nouvelle tendance capillaire de Bale rappelle d’ailleurs que ce Thor : Love and Thunder semble être le bal des acteurs très impliqués dans leurs personnages. Ainsi, Chris Hemsworth s’est rajouté de nouveaux kilos de muscles, au point que sa doublure ne puisse plus le suivre. En parallèle, Natalie Portman, qui s’attribuera les pouvoirs du Dieu du Tonnerre, a également été aperçue sur le plateau de tournage avec des biceps surdéveloppés. On a hâte de voir ce que nous réservera encore Christian Bale.

Thor : Love and Thunder sortira dans les salles le 6 mai 2022. À part si la crise sanitaire s’en mêle encore.