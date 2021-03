Thor Love and Thunder : Russell Crowe rejoint le casting

Le casting de « Thor : Love and Thunder » s’agrandit encore plus avec l'arrivée d'un nouvel acteur de renom. En effet, Russell Crowe vient d'être confirmé au casting du film de Taika Waititi dans un rôle encore tenu secret.

Thor : Love and Thunder – un casting de dingue

Le prochain opus de la saga Thor promet d'être explosif. Toujours réalisé par Taika Waititi, Thor : Love and Thunder se compose d'un casting proprement hallucinant. Outre le retour de Chris Hemsworth dans la peau de Thor, le reste de la distribution se compose notamment de Tessa Thompson en Valkyrie, de Natalie Portman de retour dans la peau de Jane Foster, et des membres des Gardiens de la Galaxie, à savoir Chris Pratt, Karen Gillan et Pom Klementieff. Enfin, Taika Waititi a également rappelé Matt Damon et Sam Neill pour une nouvelle séquence théâtrale.

Thor (Chris Hemsworth) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Une distribution impressionnante pour cette quatrième aventure de Thor, qui va raconter comment Jane Foster va devenir la nouvelle déesse du tonnerre. Comme dans le comics de Jason Aaron, le récit va se focaliser sur la manière dont Thor ne va plus être digne, remplacé par son ancienne petite amie, atteinte d'un cancer en phase terminale. Chacune de ses transformations en déesse du tonnerre l'affaiblie un peu plus. C'est un arc culte des comics, qui verra également Christian Bale endosser le rôle du méchant : Gorr, le massacreur de Dieux.

Russell Crowe rejoint le casting

On apprend qu'un autre célèbre comédien va rejoindre le casting, dans un rôle encore tenu secret. En effet, Russell Crowe s'introduit dans le Marvel Cinematic Universe à l'occasion de Thor : Love and Thunder. Selon Deadline, Russell Crowe rejoint donc le casting du film de Taika Waititi. L'implication du comédien a été révélée après qu'il a été aperçu sur le tournage du long-métrage. Marvel Studios espérait garder le rôle secret pour surprendre les fans avec un caméo amusant, mais c'est raté. Logiquement, Russell Crowe devrait donc avoir une très courte apparition dans le film, comme Marvel en a le secret.

(Russell Crowe) - Enragé ©Solstice Studios

Reste maintenant à savoir quel personnage va incarner Russell Crowe dans Thor : Love and Thunder. Peut-être que le comédien va rejoindre Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth et Mélissa McCarthy en tant qu’acteurs asgardiens recréant l'histoire de Thor : Ragnarok. C'est possible que Russell Crowe campe un faux Hulk dans cette reconstitution humoristique du précédent film. Il peut aussi éventuellement apparaître dans la peau d'un véritable personnage à l'instar de Sylvester Stallone dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Certains l'imaginent dans le costume de Beta Ray Bill. Mais il existe bien d'autres options. Certains pensent que Russell Crowe pourrait prêter ses traits à Cul Borson, le frère d'Odin, ou encore à Balder le Brave, voire même apparaître dans la peau d'un vieux Thor venu du futur. Bref, ce ne sont pas les possibilités qui manquent, mais il faudra attendre 2022 pour avoir la réponse.