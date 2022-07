Thor Love and Thunder : de nombreuses scènes de Christian Bale ont été coupées

D'après Christian Bale, il y avait la possibilité d'avoir bien plus de scènes de Gorr dans "Thor : Love and Thunder", mais le résultat final n'aurait alors pas été assez "familial" pour une production Marvel.

Nouveau succès attendu pour Marvel avec Thor : Love and Thunder

Thor : Love and Thunder arrive enfin dans les salles françaises, le 13 juillet 2022, soit quelques jours après les Etats-Unis. Si là-bas le public a déjà répondu présent (144 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation), on peut s'attendre à ce que les entrées se comptent également en millions chez nous. En guise de comparaison, Spider-Man : No Way Home avait été un énorme carton avec plus de sept millions d'entrées en France, tandis que Doctor Strange in the Multiverse of Madness s'est retrouvé davantage dans la norme pour Marvel avec plus de trois millions.

Avec une sortie en plein été, Thor : Love and Thunder a le potentiel pour attirer du monde. Et ce, en dépit d'une qualité moindre d'après nous, comme on vous l'expliquait dans notre critique.

Thor : Love and Thunder ©Marvel

Au programme de Thor : Love and Thunder, le dieu asgardien tente de noyer son chagrin aux côtés des Gardiens de la galaxie, avant de retourner à New Asgard, devenu un véritable parc d'attraction pour les touristes et dirigé par Valkyrie. C'est là qu'il va croiser la route de son ancien amour, Jane Foster devenue Mighty Thor après s'être emparée de Mjolnir. Après des retrouvailles gênantes, il leur faudra affronter ensemble Gorr, un nouvel ennemi décidé à éliminer tous les dieux.

Gorr, une victime parmi d'autres du montage

Christian Bale a été engagé pour incarner ce personnage sombre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa présence se remarque dans le film. A tel point qu'on en vient à regretter qu'il n'apparaisse pas davantage. Il se fait par exemple oublier durant le long passage avec Zeus. Le résultat est d'autant plus dommage qu'on apprend de son interprète que de nombreuses scènes ont été coupées au montage, notamment pour rester tout public. L'acteur s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview avec Collider.

Il y a énormément de choses que j'aurais aimées qu'on garde dans le film. Mais vous ne pouvez pas avoir un film long de quatre heures (...) Il y a des trucs hilarants et d'autres effrayants comme l'enfer, mais cela aurait peut-être mené le film vers quelque de moins familial, ce que nous avons toujours voulu qu'il soit.

Il y aurait donc eu la matière pour quelque chose de plus sombre, peut-être comme Doctor Strange 2. Mais Marvel visant un très large public, la proposition de Taika Waititi est restée bien plus enfantine et familiale. En plus, on ne risque pas de pouvoir découvrir ces scènes supplémentaires de Gorr (même en bonus DVD). Le réalisateur s'étant lui aussi exprimé à ce sujet récemment, estimant que ces séquences n'étaient tout simplement pas assez bonnes pour être utilisées.

De quoi laisser perplexe quand on sait que Peter Dinklage et Jeff Goldblum auraient tourné avec Christian Bale, tandis que Lena Headey a dû faire face à une plainte alors qu'elle est également absente de Thor : Love and Thunder. On devra malgré tout se contenter du minimum pour le charismatique Gorr. Pour en savoir plus sur le personnage, on vous invite à découvrir notre gros plan qui lui est consacré.