Thor Love and Thunder : découvrez un autre design imaginé pour Gorr (Christian Bale)

Incarné par Christian Bale, Gorr fait forte impression en tant que grand méchant de « Thor : Love and Thunder ». Le personnage aurait pu avoir un design très différent. C’est en tout cas ce que rapporte Ken Barthelmey, spécialiste dans la conception de monstres au cinéma.

Thor : Love and Thunder, le nouveau-né des studios Marvel

Après avoir mis en scène avec succès Thor : Ragnarok (plus de 853 millions de dollars de recettes), le cinéaste Taika Waititi est de retour derrière la caméra pour Thor : Love and Thunder. Sorti le 13 juillet dernier, le film a déjà amassé plus de 516 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Pour rappel, cette nouvelle aventure, adaptée des comics de Jason Aaron, raconte comment Jane Foster récupère les pouvoirs de Thor. L’occasion de voir le grand retour de Natalie Portman dans le rôle du Dr Foster. Aux côtés de Thor, Jane Foster, atteinte d’un cancer en phase terminale, doit affronter le terrible Gorr. Ce dernier, campé par Christian Bale, s’est donné comme mission d’assassiner tous les dieux de la création, y compris les dieux asgardiens.

50 nuances de Gorr

Dans les comics, Gorr est un être humanoïde, noir et blanc. Il porte une cape et une capuche noires, ne possède pas de nez, et arbore deux longs tentacules à la place de ses oreilles. Comme souvent dans les adaptations cinématographiques, le personnage est un peu différent de son homologue papier. Marvel Studios a gardé quelques aspects du personnage comme la couleur blanche omniprésente chez Christian Bale. Gorr version MCU possède également un crâne chauve, une capuche, et des yeux jaunes inquiétants. Mais les tentacules ont été tout simplement supprimés.

The Migthy Thor ©Marvel Comics

Pourtant, Gorr aurait pu ressembler à toute autre chose. Ken Barthelmey, un concepteur de créatures pour différents films hollywoodiens comme Godzilla vs Kong, The Tomorrow War ou encore la suite d'Aquaman, a partagé sur son compte Instagram, un concept précoce de Gorr. Un aperçu très différent du physique final de Gorr dans Thor : Love and Thunder, avant même que Christian Bale ne soit engagé.

Sur ces superbes illustrations, l’antagoniste ressemble plus à un extraterrestre qu’à un humain. Une tête disproportionnée, un visage disgracieux, une protubérance au niveau du front, ce vilain-là n’a rien à voir avec celui de Thor : Love and Thunder. Il ne ressemble pas non plus à sa version comics. Il n’empêche que ces illustrations sont magnifiques et donnent au personnage un charisme impressionnant et inquiétant.

Ken Barthelmey a également partagé sur son compte des concept-arts de Russell Crowe en Satan. En effet, pendant un temps, le comédien néo-zélandais a failli incarner le roi des Enfers avant de devenir Zeus dans le scénario final de Thor : Love and Thunder.

Un autre artiste avait également imaginé Russell Crowe en Satan.