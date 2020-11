Thor Love and Thunder : Groot pourrait être de la partie

Attendu pour 2022 dans les salles, "Thor : Love and Thunder" sera de nouveau l’occasion de voir le Dieu du Tonnerre face à Star Lord. Et ce dernier pourrait être rejoint par d’autres membres des Gardiens de la Galaxie dans le film.

Le Dieu du Tonnerre de retour dans Thor : Love and Thunder

Le Dieu du Tonnerre aura droit à sa quatrième aventure en solo avec Thor : Love and Thunder. Si peu de choses sont encore connues de l’intrigue du film, on sait grâce à Natalie Portman qu’elle sera basée sur les comics Mighty Thor de Jason Aaron. Jane Foster, de retour après avoir été absente de Ragnarok, y combattra donc un cancer, tout en devenant à côté la nouvelle Thor. Le long-métrage devrait raconter le passage de flambeau entre le Thor que l’on connaissait jusqu’à maintenant dans le MCU et son ancienne petite-amie.

Après le carton de Thor : Ragnarok, Love and Thunder sera de nouveau réalisé par Taika Waititi. Chris Hemsworth sera de retour dans la peau du héros, et Natalie Portman y reviendra pour jouer de nouveau Jane Foster. Après que le Dieu du Tonnerre lui a donné les clés du nouvel Asgard à la fin d’Avengers : Endgame, Valkyrie sera aussi de retour, toujours incarnée par Tessa Thompson. Quant au principal antagoniste du film, il sera interprété par Christian Bale, même si l’on ne sait pas encore de quel personnage il s’agira.

Vin Diesel en Australie pour le tournage de Love and Thunder ?

À la fin d’Avengers : Endgame, Thor s’envolait avec les Gardiens de la Galaxie dans leur vaisseau. On ne sait pas encore exactement où on retrouvera le Dieu du Tonnerre au début de Love and Thunder, mais étant donné que le film sortira avant Les Gardiens de la Galaxie 3, il est plus que probable qu’il soit alors toujours avec la bande menée par Star Lord. Et des Gardiens apparaîtront donc dans la quatrième aventure solo du héros joué par Chris Hemsworth. Il y a deux jours, on apprenait ainsi que Chris Pratt reprendrait son rôle de Star Lord dans le film. Et il pourrait être rejoint par Groot.

© Marvel

C’est une vidéo qui a donné naissance à la rumeur. Vin Diesel a été repéré par un paparazzi à la sortie d’un avion en Australie, où le film est tourné. Ces dernières semaines, d’autres membres du casting comme Natalie Portman et Christian Bale ont déjà été vus dans le pays pour le début du tournage. L’acteur pourrait donc avoir rejoint ses futurs camarades de jeu.

Groot de retour avec Rocket dans Love and Thunder ?

Il est malgré tout possible que Vin Diesel soit en Australie pour une toute autre raison que pour rejouer Groot dans Ragnarok, et il faut se montrer prudent sur son possible rôle dans le film. Il faudra attendre une confirmation officielle de Marvel pour en avoir le cœur net. Mais il ne serait pas surprenant de voir le membre des Gardiens de la Galaxie être présent dans Love and Thunder, étant donné la relation qu’il a formée avec le Dieu du Tonnerre dans Avengers : Infinity War. Le héros joué par Vin Diesel y permettait à Thor de créer Stormbreaker en se coupant un bras, et le personnage joué par Chris Hemsworth est l’un des rares à comprendre le langage de Groot.

© Marvel

Et si Groot venait bien à être présent dans Love and Thunder, on peut parier que Rocket sera de la partie. En plus d’être le plus proche de Groot parmi les Gardiens, le personnage s’est lui aussi lié d’amitié avec Thor dans Infinity War. On ne serait pas surpris de voir celui doublé par Bradley Cooper dans la version original dans le long-métrage de Taika Waititi. Là encore, il faudra attendre une communication officielle de la Maison des Idées pour avoir des informations sur sa présence dans le film. On attend également de savoir si d’autres membres des Gardiens seront dans Love and Thunder.