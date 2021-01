Thor Love and Thunder : Matt Damon rejoint le casting

"Thor : Love and Thunder" est en train d'assembler un casting vraiment impressionnant. Matt Damon devrait aussi participer au tournage, après une apparition brève mais hilarante dans le précédent opus. Le reverra-t-on encore en acteur de théâtre ou vient-il de décrocher un rôle plus important ?

Deux Thor pour le prix d'un dans Love and Thunder

Thor est l’un de ces personnages historiques du MCU qui continuera d’exister lors de la phase 4. Un nouveau film lui sera dédié, toujours avec Taika Waititi à la réalisation. Son excellent travail sur Thor : Ragnarok rend sa présence derrière la caméra satisfaisante. Le scénario va adapter l’arc narratif Mighty Thor des comics en rappelant Natalie Portman en Jane Foster. Elle s’était retirée de l’univers étendu depuis des années mais son retour s’annonce explosif car elle va incarner une version féminine du héros. Le marteau sera en sa possession après que le vrai Thor ne soit plus en capacité de le porter. Sauf qu’elle doit également affronter un cancer en phase terminale. Elle devient une super-héroïne lorsqu’elle tient le marteau et, visiblement, elle risque d’avoir du mal à échapper à ses problèmes de santé.

Le film va également ramener Tessa Thompson en Valkyrie et Jaimie Alexander en Sif. Vous aurez compris que cette aventure va permettre aux femmes de prendre une grande importance, pendant que Thor devrait chercher à retrouver son statut. Qu'on se rassure, il restera le personnage principal. D'autres héros déjà connus se joindront aussi à l'aventure. Chris Pratt et Vin Diesel seront de la partie, respectivement en Star-Lord et Groot. Tout porte à croire que les Gardiens de la Galaxie seront présents ensemble, même si cela reste à confirmer. Thor : Love and Thunder aura a priori un casting important car un précédent rapport parle du projet comme d'une sorte d'Avengers 5. Avec un rassemblement de figures identifiées et de nouvelles recrues.

Matt Damon revient dans le MCU

La presse américaine rapporte que Matt Damon vient de débarquer en Australie pour participer au tournage du film. L'acteur a atterri à Sidney et doit désormais passer par une période obligatoire de quarantaine afin de respecter un protocole sanitaire. Après ça, il devrait donc rejoindre l'équipe pour des prises de vue mais un épais mystère entoure la teneur de son implication. Pour rappel, Matt Damon avait décroché un caméo dans Ragnorak. Il incarnait un acteur de théâtre qui jouait Loki, le demi-frère de Thor. Une scène particulièrement amusante où le héros découvre son père en train de se divertir devant un spectacle qui met en scène l'histoire de sa famille. En plus de Matt Damon, Luke Hemsworth (le frère de Chris) imitait Thor et Sam Neill se glissait dans la peau d'Odin. On reconnaissait bien là le style délirant de Taika Waititi !

Matt Damon - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios 2017

Le retour de l'acteur sera-t-il pour reprendre ce rôle d'acteur afin de participer simplement à une nouvelle scène secondaire ? Peut-être, mais on peut tout aussi bien penser que Taika Waititi a cette fois voulu l'engager pour quelque chose d'un peu plus consistant. Les deux cas sont à considérer. Si on apprécierait une nouvelle petite utilisation comique de son personnage (surtout avec l'inventivité de Taika Waititi), un acteur de sa trempe mérite quand même plus de temps à l'écran. De plus, la distribution en jette tellement qu'on peut penser que Marvel souhaite assembler un casting de luxe pour ce projet. Car avant ça, Christian Bale a accepté de tourner dedans pour incarner le grand méchant de l'intrigue : Gorr, le Massacreur de Dieux (si vous voulez en savoir plus sur lui, nous lui avons consacré un focus).

Plusieurs fois repoussé à cause d'un réagencement du calendrier des sorties, Thor : Love and Thunder est désormais prévu pour le mois de mai 2022. Le déroulé du tournage durant les prochaines semaines nous apportera sûrement d'autres révélations et peut-être quelques images volées sur le plateau, comme le veut la tradition.