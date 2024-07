Top Gun 3 bientôt en tournage ? Glen Powell fait une révélation

Interrogé sur le statut de production de "Top Gun 3", l'acteur Glen Powell, interprète du pilote de chasse Jake "Hangman" Seresin dans "Top Gun : Maverick", a donné une réponse qui va ravir les fans.

Top Gun 3 avance

Paramount Pictures et Jerry Bruckheimer l'ont déjà fait comprendre, la suite de Top Gun : Maverick est une priorité. Après le succès critique et le triomphe commercial du film de 2022 (1,49 milliard de dollars de recettes au box-office mondial), il est vite apparu évident que Tom "Maverick" Cruise et ses nouveaux camarades d'acrobaties aériennes n'en resteraient pas là. En janvier 2024, Top Gun 3 est officialisé, avec les retours de Miles Teller (Bradley "Rooster" Bradshaw) et Glen Powell (Jake "Hangman" Seresin), ce que Glen Powell confirme lui-même peu après.

Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

L'équipe gagnante de Top Gun : Maverick devrait ainsi rester la même, avec Joseph Kosinski à la réalisation, Ehren Kruger et Christopher McQuarrie au scénario, Claudio Miranda à la photographie et Eddie Hamilton au montage. Et évidemment Tom Cruise en rôle principal de ce Top Gun 3.

Tout ce beau monde a un agenda très chargé, et dans la mesure où Joseph Kosinski et Claudio Miranda travaillent par exemple actuellement sur leur film F1, on sait déjà que la production du nouveau film Top Gun n'est pas pour demain. Récemment, Jerry Bruckheimer déclarait même qu'il allait falloir patienter...

Glen Powell a mis Top Gun 3 dans son planning

La dernière mise à jour sur le projet vient directement de Glen Powell, en pleine ascension et enchaînant les succès depuis Top Guin : Maverick. Actuellement sous les projecteurs avec la sortie de Twisters, il a ainsi évoqué au micro du podcast "Happy Sad Confused" Top Gun 3.

Je peux dire que j'ai une date !

Josh Horowitz lui demandent de donner plus de détails, l'acteur a répondu : "Absolument pas". Puis le journaliste et podcasteur, malin, lui a posé la question : "Savez-vous des choses que vous ne pouvez pas dire ?". Ce à quoi, après quelques secondes d'hésitation, Glen Powell a répondu avec humour :

Josh, je pense que nous devrions passer à la question suivante. (rires)

C'est donc, même partielle, une excellente nouvelle pour les fans de la saga Top Gun. Impossible de savoir si la "date" évoquée correspond à une première lecture de scénario, le début d'une préparation physique, voire le début du tournage. Mais dans tous les cas, c'est la preuve qu'un planning de production existe bel et bien du côté de Paramount Pictures. Et qu'ainsi espérer découvrir Top Gun 3 fin 2026 ou à l'été 2027 semble très raisonnable...