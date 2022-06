Top Gun : cette publicité automobile à l'origine du mythe avec Tom Cruise

Après plusieurs rencontres, notamment sur le tournage du polar "Le Solitaire" de Michael Mann, Jerry Bruckheimer et Don Simpson font appel à Tony Scott pour mettre en scène "Top Gun". Si les producteurs embauchent le réalisateur, c'est en grande partie grâce à une publicité pour l'enseigne suédoise Saab.

Top Gun : les meilleurs des meilleurs des meilleurs

Avant de boucler la boucle 36 ans plus tard avec Top Gun : Maverick, devenu le plus gros succès de sa carrière, Tom Cruise se retrouve propulsé au rang de star internationale en 1986 avec Top Gun. Dans ce film produit par le duo emblématique Don Simpson/Jerry Bruckheimer et réalisé par le regretté Tony Scott, l'acteur prête ses traits à la crème de la crème des pilotes de chasse américains, Pete "Maverick" Mitchell.

Après avoir fait fuir deux avions soviétiques au cours d'une patrouille dans l'océan Indien, le héros est envoyé à l'United States Navy Fighter Weapons School avec son navigateur Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards). À son arrivée au sein de la prestigieuse école surnommée "Top Gun", qui forme l'élite de l'aéronavale américaine, Maverick se lance très vite dans une compétition avec Tom "Iceman" Kazansky (Val Kilmer) pour savoir qui est le meilleur. En parallèle, il tombe fou amoureux d'une instructrice, l'astrophysicienne Charlie Blackwood (Kelly McGillis).

Top Gun ©Paramount Pictures

Meg Ryan, Tom Skerritt, Tim Robbins et Michael Ironside complètent la distribution du long-métrage, né de l'impulsion de Jerry Bruckheimer après la découverte d'un article sur la fameuse école créée en 1969 et basée à Miramar, en Californie. Pour mettre en scène ce projet, le producteur et son acolyte Don Simpson décident de faire appel à Tony Scott, en partie parce que le réalisateur les a convaincus avec un spot publicitaire pour la marque suédoise Saab.

Une publicité annonciatrice du film culte

Le tandem est à la recherche d'un plasticien pour Top Gun, afin de développer un nouveau style visuel à Hollywood. Avant de se tourner quelques années plus tard vers de jeunes artistes venus du clip musical comme Michael Bay (Rock) et Dominic Sena (60 secondes chrono), le duo embauche donc un habitué de la publicité. Cité dans l'ouvrage Tony Scott - Le Dernier samaritain d'Aubry Salmon, le réalisateur déclare à ce sujet :

Jerry était obsédé par le style et la photographie. Il était un peu lassé par le style de mise en scène plébiscité par la plupart des réalisateurs américains à l'époque. (...) Il a alors regardé vers l'Europe.

Tony Scott rencontre Jerry Bruckheimer par le biais de son frère Ridley, qui signe plusieurs spots pour le producteur. Il fait véritablement connaissance avec l'homme d'affaires et son partenaire Don Simpson sur le tournage du polar Le Solitaire de Michael Mann. Simpson est d'ailleurs l'un des rares à Hollywood à avoir apprécié son premier long-métrage, le film de vampires Les Prédateurs, qu'il a probablement découvert "défoncé" selon Scott.

Jerry Bruckheimer et Don Simpson sont également emballés par cette fameuse publicité Saab. Baptisé Nothing On Earth Comes Close, ce spot met en scène deux personnages : un homme d'affaires qui monte à bord de sa voiture et un pilote qui grimpe dans son avion de chasse. Cela tombe bien, puisque l'enseigne est spécialisée dans la conception des deux types d'engins. Ils démarrent au crépuscule, se positionnent sur une piste et avancent de concert à toute vitesse. Les fans de Tony Scott n'auront aucun mal à reconnaître l'identité visuelle de l'esthète.

Une longue collaboration

Ces images font évidemment écho à la scène où le héros joué par Tom Cruise assiste au décollage d'un avion alors qu'il fonce sur sa Kawasaki GPz900R, tandis que le titre incontournable Danger Zone de Kenny Loggins retentit. Une séquence reprise par Joseph Kosinski dans Top Gun : Maverick.

Top Gun ©Paramount Pictures

Après ce succès de 1986, Jerry Bruckheimer et Tony Scott collaborent à de nombreuses reprises ensemble, y compris après la mort de Don Simpson en 1996. Ils travaillent notamment sur Le Flic de Beverly Hills 2, USS Alabama, Ennemi d'état et Déjà vu. Ils retrouvent par ailleurs Tom Cruise sur Jours de tonnerre avec lequel le cinéaste perpétue l'héritage de la pub Saab puisqu'après les avions de chasse, il se consacre aux voitures et plus précisément au stock-car.