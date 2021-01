Tous les films de super-héros attendus pour 2021

2020 était une année bien vide en terme de films de super-héros. À part « Birds of Prey », « Bloodshot » et « Les Nouveaux Mutants » les amateurs du genre n'avaient que leurs yeux pour pleurer. La plupart des gros projets ont été repoussés à 2021. Voici donc les films de super-héros les plus attendus pour cette nouvelle année. Quant aux dates de sorties, tout ceci est encore un peu flou...

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 @Warner Bros Studios

Le film de Patty Jenkins se fait largement désirer. Initialement prévu dans les salles obscures l'été dernier, Wonder Woman 1984 n'a cessé d'être repoussé. Il devait ensuite sortir pour Noël, mais les salles de cinéma françaises n'ont pas rouvertes. Aux USA, le film est sorti le 25 décembre dernier, simultanément dans les salles obscures et sur HBO Max. Mais en France, il va falloir patienter jusqu'à la réouverture des cinémas.

Cette suite permettra le retour de Gal Gadot dans la peau de la célèbre Amazone. Le premier film sorti en 2017 s'est avéré être un énorme succès pour la firme DC avec plus de 822 millions de dollars de recettes au box-office. Cette suite est donc un processus logique et verra Wonder Woman affronter une de ses pires ennemies dans les comics : Cheetah. Warner vient par ailleurs d'officialiser la mise en chantier d'un troisième opus.

Zack Snyder's Justice League

Zack Snyder's Justice League @Warner Bros Studios

Juste après la sortie de Wonder Woman 1984, c'est un autre film DC qui verra le jour. Après des années d'attente, Zack Snyder va enfin proposer sa vision personnelle et aboutie de Justice League.

À cause de problèmes personnels, Zack Snyder n'a pas pu terminer la réalisation de Justice League, remplacé au pied levé par un certain Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers Avengers. Ainsi, Justice League est un film hybride, qui a énormément déçu les spectateurs. Depuis lors, de nombreux fans réclament une nouvelle coupe du film. Et Warner Bros a fini par craquer. Prévu courant mars sur HBO Max, la Snyder Cut sera une proposition de 4h, à travers laquelle le cinéaste va réaliser une toute nouvelle version de Justice League. Dans ce nouveau montage, le cinéaste va ramener de nombreux personnages comme le Joker de Jared Leto, Martian Manhunter ou encore Deathstroke et va confronter ses héros à l’arrivée d'un antagoniste culte et invincible : Darkseid. Grosse hâte !

Morbius (17 mars 2021)

Morbius @Sony Pictures

Pour le moment, Morbius, le film dérivé de l'univers de Spider-Man, est toujours attendu en salles le 17 mars prochain (si tout va bien). Après avoir échoué dans la peau du Joker, Jared Leto change de camp et décide de rejoindre l'écurie Marvel. Il prête ses traits à Morbius, le vampire vivant, un antagoniste récurrent des comics Spider-Man. Le long-métrage sera l'occasion de connecter l'univers Spider-Man, produit par Sony, au Marvel Cinematic Universe (MCU). La bande-annonce dévoilait notamment le retour de Michael Keaton dans la peau du Vautour, un personnage qu'il a incarné dans Spider-Man : Homecoming. Pour le moment, difficile de savoir si Tom Holland va apparaître dans la peau de Spider-Man ou pas.

Comment je suis devenu super-héros (21 avril 2021)

Comment je suis devenu super-héros @Warner Bros France

Enfin un film français dans cette liste. Réalisé par Douglas Attal, Comment je suis devenu super-héros se déroule dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés. C'est alors qu'une mystérieuse substance se répand, donnant des super pouvoirs à ceux qui n'en ont pas. Côté casting, le film réunit notamment Pio Marmaï, Benoît Poelvoorde ou encore Leïla Bekhti.

Black Widow (5 mai 2021)

Black Widow @Marvel Studios

Comme pour Morbius, Black Widow devait sortir dans les salles de cinéma début 2020. Mais avec la pandémie, Marvel Studios a préféré déplacer le film porté par Scarlett Johnansson. Après Captain Marvel, c'est le deuxième film du MCU centrée entièrement sur une héroïne. Réalisé par Cate Shortland, le long-métrage était censé lancer la phase 4 du MCU. Mais avec tous ces reports, c'est finalement la série WandaVision qui aura cette lourde tâche. Le long-métrage se placera entre les événements de Captain America : Civil War et d'Avengers : Infinity War pour raconter les origines de cette héroïne toute particulière.

Samaritan (2 juin 2021)

Samaritan @Universal Pictures

C'est le film de super-héros qui sort des cases. Un projet ni estampillé Marvel, ni rattaché à DC Comics. Le film de super-héros indépendant qui verra Sylvester Stallone dans la peau d'un héros vieillissant. L'histoire est très alléchante. Samaritan va raconter comment un jeune garçon va partir à la recherche d'un ancien super-héros mythique disparu vingt ans plus tôt. Réalisé par Julius Avery, le film promet de proposer autre chose et des éléments nouveaux dans ce paysage cinématographique souvent répétitif. On a très hâte de voir la prestation du comédien dans la peau de ce old man héroïque !

Venom : Let it be Carnage (23 juin 2021)

Venom @Sony Pictures

La suite de Venom devait également voir le jour en 2020. Mais avec la pandémie, Sony a préféré repousser la sortie de son blockbuster. Le premier film, sorti en 2018, s'est avéré être un énorme succès financier avec plus de 856 millions de dollars de recettes, et ce, malgré des critiques destructrices de la presse. Beaucoup ont reproché au long-métrage de choisir une approche trop grand public, trop collée sur le MCU, préférant les vannes à une violence crue et sanglante propre au personnage des comics.

Ainsi, Ruben Fleischer, le metteur en scène du premier film, a été remercié par la production, remplacé par Andy Serkis, chargé de réaliser Venom : Let it be Carnage. Dans cette suite, Tom Hardy va évidemment reprendre le rôle de Venom, accompagnée de Michelle Williams. Woody Harrelson, introduit dans la scène post-générique du premier film, va enfin se révéler dans la peau du puissant Carnage. Comme pour Morbius, on ne sait pas encore si Tom Holland va faire un caméo ou pas.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (7 juillet 2021)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux @Marvel Studios

Puisque 2020 n'a vu aucun film du MCU dans les salles de cinéma, Marvel Studios rattrape son retard avec 4 films programmés cette année. Après Black Widow, c'est Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui va faire son apparition. Réalisé par Destin Daniel Cretton, le long-métrage tentera de surfer sur la réussite de Black Panther en apportant une nouvelle diversité au MCU. Après l'Afrique et le Wakanda, direction l'Asie et le kung-fu. Shang-Chi est, dans les comics, un combattant hors pair inspiré de Bruce Lee. Il se fait surnommer le Maître du Kung-Fu.

Dans le long-métrage, le personnage, incarné par Simu Liu, va se confronter à une vieille connaissance : le Mandarin. Mais cette fois, exit Ben Kingsley et la vanne de Iron Man 3, Shang-Chi va affronter le véritable Mandarin, campé pour l'occasion par le comédien Tony Leung Chiu Wai. Avec une distribution 100% asiatique, Marvel Studios veut reproduire l'extase créée par Black Panther et ainsi mettre en lumière une autre communauté au sein de son univers connecté.

The Suicide Squad (4 août 2021)

The Suicide Squad @Warner Bros Studios

En 2016, David Ayer a réalisé Suicide Squad. Un blockbuster maltraité par la critique et une partie du public, mais qui a néanmoins connu un gros succès dans les salles. Face à ce désamour, Warner a préféré se séparer de David Ayer pour engager une pointure à sa place : James Gunn. Le réalisateur des deux films Les Gardiens de la Galaxie change de camp et débarque ainsi à la réalisation de The Suicide Squad.

Si le cinéaste rappelle Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney et Joel Kinnaman du premier film, il n'a pas voulu composer avec Will Smith et Jared Leto. Ainsi si Harley Quinn sera heureusement de la partie, il faut dire bye bye à Deadshot et le Joker. Le reste de la distribution se compose notamment de John Cena, d'Idris Elba ou encore de Michael Rooker. The Suicide Squad promet en tout cas d'être un divertissement décérébré et totalement décalé comme le cinéaste en a le secret.

Super-héros malgré lui (20 octobre 2021)

Super-héros malgré lui @Studio Canal

Deuxième film français de la liste, Super-héros malgré lui raconte comment un apprenti comédien décroche enfin son premier grand rôle dans un film de super-héros. Un soir, après un accident qui lui fait perdre la mémoire, il se réveille dans la peau d'un véritable super-héros. Enfin, c'est ce qu'il pense. Cette comédie est réalisée et portée par Philippe Lacheau, qui s'entoure une fois de plus de son équipe habituelle à savoir Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti.

Eternals (3 novembre 2021)

Eternals @Marvel Studios

Et de 3 ! Eternals sera le troisième film du MCU à voir le jour cette année. Réalisé par Chloé Zhao, c'est certainement le projet le plus ambitieux de la firme depuis bien longtemps. Eternals mettra en scène un groupe de surhumains extraterrestres surpuissants qui a investi la Terre depuis des millénaires. Ils sont obligés de sortir de leur confort pour combattre le retour des Déviants, une autre race extraterrestre dont faisait partie Thanos. Créée dans les années 1970 par Jack Kirby, Eternals est une bande-dessinée culte qui a ouvert le monde cosmique à l'univers Marvel. Côté casting, le long-métrage réunit notamment Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kit Harrington dans la peau du Chevalier Noir.

Spider-Man 3 (15 décembre 2021)

Spider-Man 3 @Marvel Studios

Enfin, l'année du MCU va se conclure sur ce projet totalement dingue. C'est certainement le film de super-héros le plus attendu depuis Avengers : Endgame. Comme d'habitude, Marvel Studios s'apprête à frapper très très fort. Avec Spider-Man 3 la firme veut proposer quelque chose d'inédit, quelque chose d'improbable et d'unique. Avec ce long-métrage, réalisé par Jon Watts, le MCU va expérimenter le Spiderverse en version live.

Après Spider-Man : New Generation, le concept va être porté en prises de vues réelles. Si Tom Holland et Zendaya sont évidemment de retour dans leurs rôles respectifs, le film promet des surprises de taille avec les retours de Jamie Foxx en Electro, d'Alfred Molina dans Dr Octopus, de Kirsten Dunst en Mary Jane et surtout d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire dans la peau de Spider-Man. Parce que oui, Spider-Man 3 va proposer trois tisseurs pour le prix d'un. La faute, sans doute, à Doctor Strange, qui sera lui aussi de la partie. Ce projet promet d'être tout simplement hallucinant. Et c'est un gros kiff pour tous les lecteurs de comics qui s'annonce. La hype est stratosphérique !