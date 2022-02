Uncharted : cette scène d'action a été très compliquée à tourner

Le réalisateur de « Uncharted », Ruben Fleischer, est revenu sur le tournage du film. Il s'est notamment arrêté sur la grande scène finale du film, qui propose une confrontation de bateaux volants proprement hallucinante.

Uncharted : déjà un succès

Sorti le 16 février dernier, Uncharted est le nouveau film de Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom). Adapté de la célèbre saga de jeux vidéo éponyme, le long-métrage est notamment porté par le duo explosif Mark Wahlberg et Tom Holland. À l'heure actuelle, le film reçoit des retours plutôt positifs. En tout cas des spectateurs. Au box-office, Uncharted a déjà rapporté plus de 143 millions de dollars de recettes en seulement une semaine d'exploitation. Il se place ainsi comme le 4ème plus gros démarrage au box-office américain pour un film adapté d'un jeu vidéo, derrière Detective Pikachu, Tomb Raider et Sonic.

Uncharted ©Sony Pictures

Une scène totalement dingue à tourner

Lors d'une récente interview avec Polygon, Ruben Fleischer a admis que lire le scénario du film pour la première fois était une expérience stupéfiante. Le cinéaste raconte qu'il était particulièrement excité à l'idée de donner vie à la fameuse bataille de navires pirates à la fin du film. Une séquence, selon lui, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé Uncharted, la scène en question met en avant deux vaisseaux pirates qui sont soulevés dans les airs par des hélicoptères. Ruben Fleischer a notamment révélé que son équipe a construit cinq décors uniques pour capturer ce combat avec le maximum d'effets physiques possibles :

Je pense que le fait qu'il s'agisse d'une adaptation de jeu vidéo nous a permis d'augmenter un peu la réalité. Nous voulions toujours que ça reste ancré dans la réalité, mais cela teste certainement un peu les lois de la physique. Nous n'avons jamais construit un bateau entier. Le bateau était en fait construit en cinq pièces différentes et nous avons filmé ce dont nous avions besoin sur chaque pièce. C'était un numéro de jonglage entre la première unité, la deuxième unité, les cascadeurs, les acteurs, tout le monde.

Uncharted ©Sony Pictures

Ruben Fleischer voulait ainsi s'éloigner le plus possible des CGI pour tenter de créer une approche au maximum réaliste. La quantité de travail pour assembler cette scène finale témoigne de l'engagement de l'équipe pour offrir un spectacle divertissant et artisanal. Visiblement, Ruben Fleischer est parvenu à stopper la terrible malédiction des adaptations de jeux vidéo ratées en proposant un blockbuster sympathique et efficace (voir notre critique). Face à ce succès, Sony est déjà en passe de produire toute une franchise cinématographique autour de la licence Uncharted.